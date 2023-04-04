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Россия хочет заменить вагнеровцев на фронте контролируемыми ЧВК — британская разведка

Бедрак Виктория, редактор ленты
російські окупанти
Фото: Getty Images

РФ хочет спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы заменить ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Указано, что Россия стремится постепенно заменить другими ЧВК вагнеровцев, которые играют значительную роль в войне против Украины, из-за напряжения между Минобороны и главой ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

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— Российское военное руководство, похоже, хочет заменить их другой ЧВК, которая была бы более подконтрольной ему. Однако ни одна из известных российских частных военных компаний не является сопоставимой с группой Вагнера по размерам и боеспособности, — отмечают в британской разведке.

Вероятно, Кремль считает ЧВК удобными для использования в войне против Украины, поскольку это создает меньше лимитов с выплатами и такие структуры являются более эффективными, чем регулярная армия.

— Руководство РФ, скорее всего, считает, что общество будет легче воспринимать большие потери среди наемников ЧВК, чем в регулярной армии, — добавляют британцы.

Ранее в ISW сообщили, что российские спецслужбы продолжают отбирать паспорта у высокопоставленных чиновников и руководителей госкомпаний, чтобы ограничить их выезд из России.

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Источник: Министерство обороны Великобритании

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