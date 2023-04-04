РФ ежедневно сбрасывает до 20 “умных” бомб, эффективного противодействия пока нет — Игнат

Апрель, 04 в 9:43

Сейчас нет никакого затишья относительно ракетных ударов РФ по Украине, поскольку авиация врага ежедневно применяет так называемые управляемые бомбы, которые поражают цели на расстоянии до 70 км.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— РФ начала применять планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров (до 70 км), до 20 бомб в день по всей линии разграничения с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО. И это новая такая угроза, на которую надо оперативно реагировать, но эффективно пока нечем, — подчеркнул он.

По его словам, чтобы отогнать российские бомбардировщики подальше от наших границ, нужны дальнобойные системы и средства ПВО, как Patriot, и современные многоцелевые истребители, поэтому Украина ждет политического решения партнеров.

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