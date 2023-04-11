Не слишком мобильный “гроб” – эксперт о передаче десантникам РФ систем Солнцепек
Решение российского командования передать своим Воздушно-десантным войскам системы ТОС-1А Солнцепек является неким экспериментом в условиях ограниченных возможностей.
Так, на новость о передаче российским десантникам систем Солнцепек отреагировал военный и политический обозреватель группы Інформаційний спротив Александр Коваленко.
По убеждению эксперта, РФ решила передать своим высокомобильным подразделениям, “мягко говоря, не слишком мобильный “гроб”.
– Нет, не поймите меня неправильно. ТОС-1А Солнцепек – это опасная термобарическая система, являющаяся наиболее разрушительным конвенционным средством.
Но сам факт того, что российской десантуре передают Солнцепек, свидетельствует о нехватке огневого потенциала для решения поставленных перед ними задач, – объясняет Александр Коваленко.
Поэтому, убежден военно-политический обозреватель, этим подразделениям и передают совершенно не свойственное их функционалу средство поражения.
Минусы системы ТОС-1А Солнцепек
Несмотря на то, что комплекс ТОС-1А Солнцепек является очень опасным оружием, кроме разрушительных плюсов, он имеет и ряд минусов.
Первый, отмечает Александр Коваленко, это мобильность.
Второй – это дальность полета ракет MO.1.01.04 и MO.1.01.04M – от 6-7 км.
То есть применение этой системы опасно там, где идет высокоэффективная контрбатарейная борьба.
А все потому, что при применении комплекс может находиться в зоне досягаемости ствольной, реактивной артиллерии, а также других средств поражения (например, дронов).
Третий – немассовость этой системы (на вооружении ВС РФ находятся не тысячи и не сотни таких комплексов).
Поэтому, отмечает эксперт, обеспечить такими системами всю линию фронта российское командование не сможет, а потеря этих комплексов будет крайне болезненной для РФ.
Поэтому, заключает Александр Коваленко, российское командование пытается справиться со сложностями, с которыми сталкивается в зоне боевых действий, применяя ограниченный ресурс для несвойственной ситуации.
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Источник: Александр Коваленко
Фото: Минобороны России
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