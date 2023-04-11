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Татьяна Забожко, редактор ленты

Не слишком мобильный “гроб” – эксперт о передаче десантникам РФ систем Солнцепек

ТОС-1А Солнцепек

Решение российского командования передать своим Воздушно-десантным войскам системы ТОС-1А Солнцепек является неким экспериментом в условиях ограниченных возможностей.

Так, на новость о передаче российским десантникам систем Солнцепек отреагировал военный и политический обозреватель группы Інформаційний спротив Александр Коваленко.

По убеждению эксперта, РФ решила передать своим высокомобильным подразделениям, “мягко говоря, не слишком мобильный “гроб”.

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– Нет, не поймите меня неправильно. ТОС-1А Солнцепек – это опасная термобарическая система, являющаяся наиболее разрушительным конвенционным средством.

Но сам факт того, что российской десантуре передают Солнцепек, свидетельствует о нехватке огневого потенциала для решения поставленных перед ними задач, – объясняет Александр Коваленко.

Поэтому, убежден военно-политический обозреватель, этим подразделениям и передают совершенно не свойственное их функционалу средство поражения.

Минусы системы ТОС-1А Солнцепек

Несмотря на то, что комплекс ТОС-1А Солнцепек является очень опасным оружием, кроме разрушительных плюсов, он имеет и ряд минусов.

Первый, отмечает Александр Коваленко, это мобильность.

Второй – это дальность полета ракет MO.1.01.04 и MO.1.01.04M от 6-7 км.

То есть применение этой системы опасно там, где идет высокоэффективная контрбатарейная борьба.

А все потому, что при применении комплекс может находиться в зоне досягаемости ствольной, реактивной артиллерии, а также других средств поражения (например, дронов).

Третий – немассовость этой системы (на вооружении ВС РФ находятся не тысячи и не сотни таких комплексов).

Поэтому, отмечает эксперт, обеспечить такими системами всю линию фронта российское командование не сможет, а потеря этих комплексов будет крайне болезненной для РФ.

Поэтому, заключает Александр Коваленко, российское командование пытается справиться со сложностями, с которыми сталкивается в зоне боевых действий, применяя ограниченный ресурс для несвойственной ситуации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 412-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Коваленко

Фото: Минобороны России

Війна в Україні, Російська агресія, РФ
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