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РФ сменила риторику, чтобы успокоить россиян перед контрнаступлением ВСУ – ISW

російські окупанти
Фото: Getty Images

В России начали более активно описывать удары по Украине.

Такое изменение в риторике Минобороны России заметили аналитики Института изучения войны (ISW).

По убеждению экспертов, в РФ всячески пытаются изобразить проактивный подход на фоне обеспокоенности, которая все больше охватывает российское информационное пространство из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины.

В частности, после того, как в ночь на 1 мая девять российских самолетов стратегической авиации Ту-95 и два Ту-160 нанесли по Украине 19 ракетных ударов, в Министерстве обороны России заявили о поражении украинских военно-промышленных объектов и успешном разрушении производства военного сырья.

В то же время, российские блогеры утверждали, что ракеты поразили украинские системы противовоздушной обороны и транспортный узел в Павлограде.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат после атаки ночью 1 мая отметил, что российские Ту-95 и Ту-160 несли гораздо меньше ракет, чем максимально возможно.

Это свидетельствует о том, что Россия продолжает бороться с адекватным производством таких боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 433-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW
Война в Украине, Міноборони РФ, Повітряні сили України, Російська агресія, РФ
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