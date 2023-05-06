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Юлия Соколова, редактор ленты

Парады к 9 мая отменили в шести регионах РФ: британская разведка назвала причину

Парад у Москві 9 травня
Фото: Getty Images

В ряде регионов России отменили традиционные парады к 9 мая “из соображений безопасности”. Настоящей же причиной может быть опасение протестов и проявлений недовольства из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Парады ко Дню победы 9 мая отменены в шести регионах РФ, 21 городе, а также на территории временно оккупированного Крыма. Российские власти объясняют такое решение “соображениями безопасности”.

По информации разведки, празднование 9 мая в Москве, скорее всего, состоится, но в меньшем масштабе. В то же время приема российского диктатора Владимира Путина после парада не будет (в последний раз его организовывали еще в 2019 году).

Отменили в РФ и пропагандистскую акцию Бессмертный полк, которая обычно проходила 9 мая. Кроме того, в России в этом году не состоятся Армейские международные игры: вероятно, из-за больших потерь в войне против Украины.

По оценке британской разведки, “атака” дронов на Кремль всего за несколько дней до 9 мая показала уязвимость РФ. Также не исключено, что, принимая решение об отмене парадов, российские власти учли потенциальную вероятность протестов и других форм выражения недовольства из-за войны в Украине.

– Удар БпЛА по Кремлю за несколько дней до Дня победы свидетельствует о растущей уязвимости России к таким атакам и почти наверняка повысил восприятие угрозы российским руководством в связи с событиями, посвященными 9 мая. Возможность протестов и недовольства войной в Украине также, вероятно, повлияла на расчеты российского руководства, — подчеркивается в отчете.

Недавно в британской разведке сообщали, что власти РФ отменили пропагандистскую акцию Бессмертный полк к 9 мая, чтобы не демонстрировать масштабы потерь в полномасштабной войне против Украины.

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что РФ использует “атаку” дронов на Кремль 3 мая, чтобы отменить как можно больше парадов к 9 мая. В ISW полагают, что таким образом российское руководство хочет скрыть деградацию своей армии.

9 Травня, Война в Украине, Великобритания, Парад, Разведка, Російська агресія
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