Парады к 9 мая отменили в шести регионах РФ: британская разведка назвала причину

В ряде регионов России отменили традиционные парады к 9 мая “из соображений безопасности”. Настоящей же причиной может быть опасение протестов и проявлений недовольства из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Парады ко Дню победы 9 мая отменены в шести регионах РФ, 21 городе, а также на территории временно оккупированного Крыма. Российские власти объясняют такое решение “соображениями безопасности”.

По информации разведки, празднование 9 мая в Москве, скорее всего, состоится, но в меньшем масштабе. В то же время приема российского диктатора Владимира Путина после парада не будет (в последний раз его организовывали еще в 2019 году).

Отменили в РФ и пропагандистскую акцию Бессмертный полк, которая обычно проходила 9 мая. Кроме того, в России в этом году не состоятся Армейские международные игры: вероятно, из-за больших потерь в войне против Украины.

По оценке британской разведки, “атака” дронов на Кремль всего за несколько дней до 9 мая показала уязвимость РФ. Также не исключено, что, принимая решение об отмене парадов, российские власти учли потенциальную вероятность протестов и других форм выражения недовольства из-за войны в Украине.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 6, 2023