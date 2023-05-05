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Татьяна Забожко, редактор ленты

Показывать нечего – ISW о попытках РФ отменить парады 9 мая из-за атаки БпЛА

Парад до Дня Перемоги в РФ

Российские чиновники используют удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы отменить как можно больше парадов ко Дню Победы 9 мая.

Такую версию выдвигают аналитики Института изучения войны (ISW).

Уже в 21 российском городе и в оккупированном Крыму без официальных объяснений, “из соображений безопасности” или “ради заботы об участниках так называемой специальной военной операции” отменены парады.

– Кремль, вероятно, надеется ограничить типичные мероприятия 9 мая, чтобы скрыть деградацию российской армии, – считают американские аналитики.

Подобные мероприятия, добавляют эксперты ISW, должны демонстрировать передовую российскую военную технику.

Но сейчас значительная часть техники либо в критическом состоянии, либо уничтожена за более чем 14 месяцев изнурительных боев.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что, кроме прочего, в Кремле, очевидно, опасаются, что мероприятия 9 мая могут спровоцировать негативную реакцию россиян из-за значительных потерь РФ в войне против Украины.

В предыдущей сводке ISW заявлял, что Кремль будет использовать удар беспилотника, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для России.

Напомним, что якобы атака беспилотников на кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина в Москве произошла ночью 3 мая.

В России сразу обвинили в “попытке покушения на Путина” украинскую сторону.

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Кремль

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 436-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: Минобороны России

9 Травня, Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, День перемоги, Дрони, Кремль, Російська агресія, РФ
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