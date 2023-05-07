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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Есть угроза взрыва и большой столб дыма: в Москве масштабный пожар из-за стройматериалов

Есть угроза взрыва и большой столб дыма: в Москве масштабный пожар из-за стройматериалов

В Москве снова произошел пожар. На этот раз огонь охватил территорию стройплощадки ЖК Новое Очаково в западной части столицы РФ.

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры огромного столба черного дыма.

Российские пропагандистское издание MK.ru сообщило, что по предварительным данным причиной пожара стало возгорание строительного мусора.

Главное управление МЧС в Москве тоже сообщило, что пожар произошел из-за строительных материалов, которые вспыхнули на стройплощадке. Огонь охватил 40 квадратов.

По предварительным данным, никто не пострадал. На место пожара выехали экстренные службы российской столицы.

Издание 360 со ссылкой на источник пишет, что на месте происшествия возникла угроза взрыва.

4 мая в Москве в районе Царицыно вспыхнул масштабный пожар в административном двухэтажном здании.

В апреле в Подмосковье произошел масштабный пожар в цехе по утилизации отходов. Тогда все вокруг окутало густым едким дымом. А в самой Москве произошел пожар в одном из зданий Минобороны РФ.

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Москва, Пожар, Россия
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