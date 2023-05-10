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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Кремле побоялись вывести на парад больше бронетехники – разведка Британии

Парад на Червоній площі в Москві 9 травня 2023, танк Т-34

Парад на Красной площади в Москве 9 мая продемонстрировал проблемы с техникой и стратегической связью российской армии почти за 15 месяцев с начала полномасштабной войны против Украины.

Об этом 10 мая сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

Согласно имеющимся данным, в параде приняли участие более 8 тыс. военнослужащих.

Однако большинство из них — это были вспомогательные, военизированные силы и курсанты военных учебных заведений.

– Единственным личным составом развернутых формирований регулярных войск был контингент железнодорожных войск и военной полиции, – отмечают в британской разведке.

Единственным танком на параде был старинный Т-34.

В британском оборонном ведомстве считают, что, несмотря на значительные потери в Украине, Россия могла бы привлечь больше бронетехники.

Однако, российские власти, добавляют в разведке Минобороны Великобритании, предположительно, воздержались от этого, чтобы не подвергаться критике россиян, что парады для власти РФ важнее боевых действий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: сайт президента России

9 Травня, Война в Украине, Великобритания, Кремль, Парад, Разведка, Російська агресія, РФ
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