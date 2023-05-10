В Кремле побоялись вывести на парад больше бронетехники – разведка Британии
Парад на Красной площади в Москве 9 мая продемонстрировал проблемы с техникой и стратегической связью российской армии почти за 15 месяцев с начала полномасштабной войны против Украины.
Об этом 10 мая сообщили в разведке Минобороны Великобритании.
Согласно имеющимся данным, в параде приняли участие более 8 тыс. военнослужащих.
Однако большинство из них — это были вспомогательные, военизированные силы и курсанты военных учебных заведений.
– Единственным личным составом развернутых формирований регулярных войск был контингент железнодорожных войск и военной полиции, – отмечают в британской разведке.
Единственным танком на параде был старинный Т-34.
В британском оборонном ведомстве считают, что, несмотря на значительные потери в Украине, Россия могла бы привлечь больше бронетехники.
Однако, российские власти, добавляют в разведке Минобороны Великобритании, предположительно, воздержались от этого, чтобы не подвергаться критике россиян, что парады для власти РФ важнее боевых действий.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: сайт президента России
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников