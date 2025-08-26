США прагнуть досягти врегулювання війни Росії проти України до кінця року, а також розраховують на мир на Близькому Сході у той самий термін.

Про це заявив спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф під час засідання Кабінету міністрів.

США про врегулювання війни РФ проти України

За словами Віткоффа, президент США Дональд Трамп за вісім місяців завершив навіть більше, ніж сім конфліктів.

– Я чую про це, подорожуючи по всьому світу. У місцях, де звільняють заручників, про вас говорять із глибокою повагою. Це справді вражає, – стверджує спецпредставник Трампа.

Віткофф зазначив, що під час перебування в секторі Гази, куди США доставляли гуманітарну допомогу, люди нібито аплодували Трампу та тримали плакати на його честь.

За словами Віткоффа, тривають обговорення щодо розширення Авраамських угод. Йдеться про мирні угоди 2020 року між Ізраїлем і арабськими країнами (ОАЕ, Бахрейн, а пізніше Судан і Марокко), посередником в яких виступали США з метою нормалізації відносин.

Принцип мир через силу працює, вважає спецпредставник Трампа. На цьому тижні проводяться переговори щодо всіх трьох конфліктів – Росія та Україна, Іран, Ізраїль і ХАМАС. Як зазначив Віткофф, очікується, що вони будуть врегульовані до кінця року.

Також Віткофф уточнив, що вважає Трампа гідним Нобелівської премії миру.

Джерело: DRM News

