Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружение, которое позволяет поражать более удаленные цели на территории России.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

Уитакер об оружии США, которое предоставляется Украине

Дипломат заявил, что стратегия Дональда Трампа существенно отличается от подхода Джо Байдена по трем направлениям.

Во-первых, по его словам, нынешнее американское вооружение, используемое в Украине, не финансируется за счет налогоплательщиков США. Во-вторых, Вашингтон ведет переговоры с Москвой, чего не было при предыдущей администрации.

– И наконец, мы предоставляем (Украине, – Ред.) возможности для ударов по более удаленным целям на территории России, – отметил Уитакер.

Посол США при НАТО подчеркнул, что Дональд Трамп создал совершенно иную ситуацию, чем во времена Байдена, ведь заставил Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Он добавил, что диалог продолжается: стороны продолжают переговоры, осуществляют обмен пленными, и в этом процессе уже есть немало положительных результатов.

– Все мы хотим, чтобы эта война закончилась. Это не война Дональда Трампа, но он, безусловно, хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет, чтобы удары по городам Украины прекратились. Он хочет, чтобы убийства и смерть прекратились, – подчеркнул Уитакер.

По данным недавнего опроса, опубликованного Reuters, 62% граждан США поддерживают введение санкций против торговых партнеров России.

