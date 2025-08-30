Сполучені Штати надають Україні озброєння, яке дає змогу бити по більш віддалених цілях на території Росії.

Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Вітакер про зброю США, яку надають Україні

Дипломат заявив, що стратегія Дональда Трампа суттєво відрізняється від підходу Джо Байдена за трьома напрямами.

По-перше, за його словами, нинішнє американське озброєння, що використовується в Україні, не фінансується коштом платників податків США. По-друге, Вашингтон веде переговори з Москвою, чого не було за попередньої адміністрації.

– І нарешті, ми надаємо (Україні, – Ред.) можливості для ударів по більш віддалених цілях на території Росії, – зазначив Вітакер.

Посол США при НАТО наголосив, що Дональд Трамп створив зовсім іншу ситуацію, ніж за часів Байдена, адже змусив Володимира Путіна сісти за стіл для переговорів.

Він додав, що діалог триває: сторони продовжують перемовини, здійснюють обмін полоненими, і в цьому процесі вже є чимало позитивних результатів.

– Усі ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Це не війна Дональда Трампа, але він, безумовно, хоче, щоб убивства припинилися. Він хоче, щоб удари по містах України припинилися. Він хоче, щоб вбивства і смерть припинилися, – наголосив Вітакер.

За даними нещодавнього опитування, яке опублікувало Reuters, 62% громадян США підтримують запровадження санкцій проти торговельних партнерів Росії.

