Зеленский должен заключить мирное соглашение с Россией — Трамп
Президент Владимир Зеленский должен будет заключить мирное соглашение, чтобы завершить полномасштабную войну России против Украины.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, сообщает Sky News.
Трамп о мирном соглашении между Украиной и РФ
Один из корреспондентов спросил у Трампа о том, что он скажет Зеленскому, если проведет с ним встречу в Нью-Йорке, где запланирована неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в период с 22 по 30 сентября.
— Зеленскому придется начинать действовать и заключить соглашение. А Европе нужно перестать покупать нефть в России, — утверждает президент США.
По словам Трампа, Зеленский и российский диктатор Владимир Путин ненавидят друг друга.
По мнению президента США, ему придется сидеть с ними за столом переговоров, поскольку они не смогут находиться в одной комнате из-за огромной ненависти.
Как утверждает глава Белого дома, встреча с Путиным на Аляске якобы дала значительные результаты.
Стоит отметить, что даже после разговора с президентом США Дональдом Трампом Россия продолжила и усилила атаки на мирные украинские города.
По мнению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, подобные атаки свидетельствуют о том, что Россия не готова к миру.