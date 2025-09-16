Президент Владимир Зеленский должен будет заключить мирное соглашение, чтобы завершить полномасштабную войну России против Украины.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, сообщает Sky News.

Трамп о мирном соглашении между Украиной и РФ

Один из корреспондентов спросил у Трампа о том, что он скажет Зеленскому, если проведет с ним встречу в Нью-Йорке, где запланирована неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в период с 22 по 30 сентября.

Сейчас смотрят

— Зеленскому придется начинать действовать и заключить соглашение. А Европе нужно перестать покупать нефть в России, — утверждает президент США.

По словам Трампа, Зеленский и российский диктатор Владимир Путин ненавидят друг друга.

По мнению президента США, ему придется сидеть с ними за столом переговоров, поскольку они не смогут находиться в одной комнате из-за огромной ненависти.

Как утверждает глава Белого дома, встреча с Путиным на Аляске якобы дала значительные результаты.

Стоит отметить, что даже после разговора с президентом США Дональдом Трампом Россия продолжила и усилила атаки на мирные украинские города.

По мнению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, подобные атаки свидетельствуют о том, что Россия не готова к миру.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.