Сполучені Штати Америки захищатимуть “кожен сантиметр” території країн-членів НАТО.

Про це заявив новий постійний представник США при ООН Майк Волц.

Волц заявив, що США відстоюватимуть безпеку НАТО

Постпред США в ООН зазначив, що лише дев’ять днів тому ця Рада збиралася, щоб обговорити порушення Росією повітряного простору Польщі великою кількістю військових дронів, і закликав Росію припинити війну в Україні та зупинити дії, які можуть призвести до ескалації конфлікту.

За його словами, попри це, Росія знову порушила повітряний простір члена НАТО.

– Сполучені Штати та наші союзники захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Росія повинна негайно припинити таку небезпечну поведінку, – сказав Волц.

Він додав, що Вашингтон очікує від Москви “пошуку шляхів деескалації, а не ризику нарощення”.

– Ця подія, що сталася слідом за вторгненням російського безпілотника в повітряний простір Польщі, створює враження, що Росія або хоче ескалації та втягнення більшої кількості країн, або не має повного контролю над тими, хто керує її винищувачами та безпілотниками, – наголосив постпред США.

Волц назвав обидва сценарії “дуже тривожними”.

Він закликав Росію як постійного члена Ради підтримувати міжнародний мир і безпеку, поважати суверенітет сусідніх держав, припинити порушення їхнього повітряного простору та розпочати прямі переговори з Україною для завершення війни.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Над Фінською затокою літаки РФ без дозволу увійшли у повітряний простір Естонії та залишалися там близько 12 хвилин.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на засіданні Радбезу ООН попередив: якщо ще одна російська ракета або літак увійдуть в повітряний простір НАТО без дозволу, не важливо навмисно або помилково, то будуть збитими.

