Худшее за всю историю: Трамп раскритиковал свое фото на обложке Time
Президент США Дональд Трамп раскритиковал журнал Time за выбор его фото на обложку.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп о своем фото в Time
Журнал Time выпустил номер с президентом США на обложке и подписью: Его триумф.
Главной темой номера стал мирный план США, благодаря которому, в частности, удалось вернуть израильских заложников, удерживаемых исламистской группировкой ХАМАС.
Трамп назвал статью о себе “относительно хорошей”, однако раскритиковал выбор фото.
– Фотография, пожалуй, худшая за всю историю. У меня “исчезли” волосы, а на голове появилось что-то похожее на плавучую корону, но очень маленькую. Очень странно! Я никогда не любил фотографироваться снизу, но эта фотография получилась очень плохой и заслуживает критики, – написал Трамп.
Накануне во время визита в Израиль Дональд Трамп заявил, что война в Газе официально завершилась.
Затем в египетском Шарм-эль-Шейхе США, Катар, Турция и Египет подписали совместную декларацию, которая официально закрепляет соглашение между Израилем и группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.