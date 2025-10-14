Найгірше за всю історію: Трамп розкритикував своє фото на обкладинці Time
Президент США Дональд Трамп розкритикував журнал Time за вибір його фото на обкладинку.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп про своє фото у Time
Журнал Time випустив номер з президентом США на обкладинці та підписом: Його тріумф.
Головною темою номера став мирний план США, завдяки якому, зокрема, вдалося повернути ізраїльських заручників, яких утримувало ісламістське угруповання ХАМАС.
Трамп назвав статтю про нього “відносно хорошою”, проте розкритикував вибір фото.
– Фотографія, мабуть, найгірша за всю історію. У мене “зникло” волосся, а на голові з’явилося щось схоже на плавучу корону, але дуже маленьку. Дуже дивно! Я ніколи не любив фотографуватися знизу, але ця фотографія вийшла дуже поганою і заслуговує на критику, – написав Трамп.
Напередодні під час візиту до Ізраїлю Дональд Трамп заявив, що війна в Газі офіційно завершилась.
Потім у єгипетському Шарм-ель-Шейху США, Катар, Туреччина та Єгипет підписали спільну декларацію, яка офіційно закріплює угоду між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС про припинення вогню в секторі Гази.