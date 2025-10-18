На территории США во всех штатах прошли массовые акции протеста под лозунгом Без королей (No Kings) против политики американского президента Дональда Трампа.

Митинги в США против политики Трампа

Как пишет издание CNN, во всех 50 штатах США запланировано более 2,5 тыс. митингов и маршей. По предварительным оценкам, в мероприятиях примут участие миллионы людей.

Организаторы обвиняют президента Трампа в усилении милитаризации и авторитарных тенденций в США.

В частности, недовольство вызвали массовые рейды иммиграционной службы и ввод войск в штаты, возглавляемые представителями Демократической партии.

Участники акций подчеркивают, что их цель заключается в демонстрации мирного сопротивления политике администрации Белого дома.

Первые акции стартовали в 10:00 по восточноамериканскому времени в таких городах, как Атланта, Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго.

Перед началом протестов Министерство внутренней безопасности США разослало местным правоохранителям аналитическую справку, в которой предупредило о риске эскалации насилия во время отдельных мероприятий.

В то же время в сообщении говорится, что конкретных или подтвержденных угроз пока не зафиксировано.

Министерство рекомендовало полиции обращать особое внимание на лиц, которые ранее использовали мирные протесты для насильственных действий, а также на тех, кто проходил похожую на парамилитарную подготовку.

Недавно президент США Дональд Трамп в комментарии телеканалу Fox Business заявил, что демократы якобы сознательно затягивают переговоры о финансировании правительства из-за протестов.

По его словам, некоторые утверждают, что они хотят отложить этот вопрос из-за короля. Как утверждает глава Белого дома, его называют королем, однако на самом деле это не так.

