На території США в усіх штатах відбулися масові акції протесту під гаслом Без королів (No Kings) проти політики американського президента Дональда Трампа.

Мітинги у США проти політики Трампа

Як пише видання CNN, у всіх 50 штатах США заплановано понад 2,5 тис. мітингів і маршів. За попередніми оцінками, у заходах візьмуть участь мільйони людей.

Організатори звинувачують президента Трампа у посиленні мілітаризації та авторитарних тенденцій у США.

Зокрема, невдоволення спричинили масові рейди імміграційної служби та введення військ у штати, очолювані представниками Демократичної партії.

Учасники акцій наголошують, що їхня мета полягає у демонстрації мирного спротиву політиці адміністрації Білого дому.

Перші акції стартували о 10:00 за східноамериканським часом у таких містах, як Атланта, Нью-Йорк, Вашингтон і Чикаго.

Перед початком протестів Міністерство внутрішньої безпеки США розіслало місцевим правоохоронцям аналітичну довідку, де попередило про ризик ескалації насильства під час окремих заходів.

Водночас у повідомленні йдеться, що конкретних чи підтверджених загроз наразі не зафіксовано.

Міністерство рекомендувало поліції звертати особливу увагу на осіб, які раніше використовували мирні протести для насильницьких дій, а також на тих, хто проходив схожу на парамілітарну підготовку.

Нещодавно президент США Дональд Трамп у коментарі телеканалу Fox Business заявив, що демократи нібито свідомо затягують переговори щодо фінансування уряду через протести.

За його словами, дехто стверджує, що вони хочуть відкласти це питання через короля. Як стверджує глава Білого дому, його називають мене королем, проте насправді це не так.

