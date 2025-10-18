Во время телефонного звонка президента Украины Владимира Зеленского европейским лидерам после встречи в Белом доме некоторых из них удивила позиция президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет издание Axios.

Позиция Трампа удивила некоторых союзников из Европы

По данным источников издания, во время встречи никто не кричал, но Дональд Трамп занял жесткую позицию, дав понять, что его теперь интересует дипломатия.

В материале говорится, что главным приоритетом Зеленского было получение от Вашингтона обязательств не только по ракетам Tomahawk, но и ряду других систем вооружения, однако Трамп их не предоставил.

Собеседники сообщили, что встреча завершилась через 2,5 часа, когда Трамп сказал: Я думаю, мы закончили.

Отмечается, что после разговора с европейскими лидерами некоторые из них удивились позиции Трампа.

– Вскоре после этого лидеры начали выпускать скоординированные заявления в поддержку Украины – это было явным свидетельством того, что встреча с Трампом не была успешной, – пишет издание.

Напомним, 17 октября состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

На брифинге с журналистами Зеленский подтвердил, что они обсуждали вопрос о ракетах Tomahawk, но сказал, что он и Трамп решили не обсуждать этот вопрос публично, поскольку США хотят избежать эскалации.

