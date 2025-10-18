Під час телефонного дзвінка президента України Володимира Зеленського до європейських лідерів після зустрічі у Білому домі деяких з них здивувала позиція президента США Дональда Трампа.

Про це пише видання Axios.

Позиція Трампа здивувала деяких союзників з Європи

За даними джерел видання, під час зустрічі ніхто не кричав, але Дональд Трамп зайняв жорстку позицію, давши зрозуміти, що його тепер цікавить дипломатія.

У матеріалі йдеться, що головним пріоритетом Зеленського було отримання від Вашингтону зобов’язань не лише щодо ракет Tomahawk, але й низки інших систем озброєння, проте Трамп їх не надав.

Співрозмовники повідомили, що зустріч завершилася через 2,5 години, коли Трамп сказав: Я думаю, ми закінчили.

Зазначається, що після розмови з європейськими лідерами деякі з них здивувалися позиції Трампа.

– Незабаром після цього лідери почали випускати скоординовані заяви на підтримку України — це було явним свідченням того, що зустріч з Трампом не була успішною, – пише видання.

Нагадаємо, 17 жовтня відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

На брифінгу з журналістами Зеленський підтвердив, що вони обговорювали питання про ракети Tomahawk, але сказав, що він і Трамп вирішили не обговорювати це питання публічно, оскільки США хочуть уникнути ескалації.

