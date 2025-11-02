Военные США модернизируют заброшенную военно-морскую базу времен Холодной войны в Карибском бассейне. Это может свидетельствовать о подготовке к возможным операциям против Венесуэлы.

Об этом говорится в расследовании агентства Reuters.

США модернизируют заброшенную базу в Карибском бассейне

Согласно фотографиям агентства, на территории бывшей военно-морской базы Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико 17 сентября продолжались строительные работы. Бригады расчищали территорию и восстанавливали асфальтированные дорожки, ведущие к взлетно-посадочной полосе.

Сейчас смотрят

До вывода военных ВМС США в 2004 году база Рузвельт-Роудс была одной из крупнейших военно-морских баз США в мире.

Один из американских чиновников отметил, что база имеет стратегическое расположение и обеспечивает большое пространство для хранения военного оборудования.

Кроме модернизации взлетно-посадочных площадок на базе Рузвельт-Роудс, США также возводят новые объекты в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на острове Санта-Крус, входящем в состав Американских Виргинских островов.

Эти территории США расположены примерно в 800 км от побережья Венесуэлы.

Журналисты пообщались с тремя американскими военными чиновниками и тремя морскими экспертами, которые считают, что новое строительство в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах может свидетельствовать о подготовке к возможным операциям внутри Венесуэлы.

Ранее самопровозглашенный президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты якобы стремятся отстранить его от власти.

Наращивание военного присутствия США в Карибском регионе стало самым масштабным с 1994 года, когда Соединенные Штаты направили более 20 тыс. военнослужащих в Гаити для участия в операции Поддержка демократии, направленной на свержение военной хунты, захватившей власть в стране в результате переворота.

В конце октября ракетный эсминец USS Gravely и большой десантный корабль USS Iwo Jima ВМС США заняли в Карибском море позиции, с которых можно наносить удары по территории Венесуэлы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.