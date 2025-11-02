Військові США модернізують покинуту військово-морську базу часів Холодної війни в Карибському басейні. Це може свідчити про підготовку до можливих операцій проти Венесуели.

Про це йдеться у розслідуванні агентства Reuters.

США модернізують покину базу у Карибському басейні

Згідно з фотографіями агентства, на території колишньої військово-морської бази Рузвельт-Роудс у Пуерто-Рико 17 вересня тривали будівельні роботи. Бригади розчищали територію та відновлювали асфальтовані доріжки, що ведуть до злітно-посадкової смуги.

Зараз дивляться

До виведення військових ВМС США у 2004 році база Рузвельт-Роудс була однією з найбільших військово-морських баз США у світі.

Один із американських чиновників зазначив, що база має стратегічне розташування і забезпечує великий простір для зберігання військового обладнання.

Окрім модернізації злітно-посадкових майданчиків на базі Рузвельт-Роудс, США також зводять нові об’єкти в цивільних аеропортах Пуерто-Рико та на острові Санта-Крус, що входить до складу Американських Віргінських островів.

Ці території США розташовані приблизно за 800 км від узбережжя Венесуели.

Журналісти поспілкувалися з трьома американськими військовими чиновниками та трьома морськими експертами, які вважають, що нове будівництво в Пуерто-Рико та на Віргінських островах може свідчити про підготовку до можливих операцій усередині Венесуели.

Раніше самопроголошений президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово заявляв, що Сполучені Штати нібито прагнуть усунути його від влади.

Нарощування військової присутності США в Карибському регіоні стало наймасштабнішим із 1994 року, коли Сполучені Штати направили понад 20 тис. військовослужбовців до Гаїті для участі в операції Підтримка демократії, спрямованій на повалення військової хунти, що захопила владу у країні внаслідок перевероту.

Наприкінці жовтня ракетний есмінець USS Gravely і великий десантний корабель USS Iwo Jima ВМС США зайняли в Карибському морі позиції, з яких можна завдавати ударів по території Венесуели.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.