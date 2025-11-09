У Білому домі спростували заяви з боку Будапешта про нібито безстрокове звільнення Угорщини від американських санкцій на імпорт російської нафти й газу.

У Вашингтоні наголосили, що йдеться лише про річний виняток для Угорщини, пише агентство Reuters.

США про звільнення Будапешта від санкцій

Агентство вказує, що розбіжності виникли після візиту угорської делегації до США.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у Facebook назвав переговори повністю успішними та заявив, що прем’єр країни Віктор Орбан нібито домігся безстрокового послаблення санкцій.

– Прем’єр-міністр чітко сказав: під час зустрічі з президентом США нам підтвердили безстрокове звільнення від санкцій, – написав Сійярто.

Проте представник Білого дому в коментарі Reuters спростували ці твердження, зауваживши, що виняток діятиме лише протягом одного року.

За інформацією Вашингтона, домовленість також передбачає, що Угорщина зобов’язується диверсифікувати енергопостачання та закупити американський скраплений природний газ приблизно на $600 млн.

7 листопада у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з Орбаном, після якої угорський прем’єр заявив, що Будапешт отримав гарантії від США щодо виключення країни з-під дії санкцій проти російських енергоносіїв.

