Сенаторы в США достигли двухпартийной договоренности, которая позволит прекратить самый длительный в истории страны шатдаун, продолжающийся с 1 октября.

Об этом сообщает издание The Hill.

Сенат проголосовал за возобновление работы правительства

Сенат проголосовал 60 голосами за продление действия принятой Палатой представителей резолюции о возобновлении работы правительства.

Таким образом сенаторы сделали первый большой шаг к возобновлению работы правительства после того, как группа демократов-центристов договорилась о финансировании с коллегами-республиканцами из Сената и Белым домом.

Сенатские демократы 14 раз блокировали законопроект, принятый Палатой представителей, о финансировании правительства.

Согласие сенаторов является первым шагом к прекращению шатдауна. После прохождения Сената законопроект должен одобрить Палата представителей, также контролируемая республиканцами, а затем его должен подписать президент США Дональд Трамп.

Этот процесс может занять несколько дней.

Предыдущий рекорд шатдауна длился 35 дней и пришелся на первый срок Дональда Трампа на посту президента и завершился в январе 2019 года.

Напомним, 1 октября американские правительственные учреждения временно приостановили работу, поскольку Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

