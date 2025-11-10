Рекордный шатдаун в США подходит к концу: Сенат одобрил финансирование правительства
Сенаторы в США достигли двухпартийной договоренности, которая позволит прекратить самый длительный в истории страны шатдаун, продолжающийся с 1 октября.
Об этом сообщает издание The Hill.
Сенат проголосовал за возобновление работы правительства
Сенат проголосовал 60 голосами за продление действия принятой Палатой представителей резолюции о возобновлении работы правительства.
Таким образом сенаторы сделали первый большой шаг к возобновлению работы правительства после того, как группа демократов-центристов договорилась о финансировании с коллегами-республиканцами из Сената и Белым домом.
Сенатские демократы 14 раз блокировали законопроект, принятый Палатой представителей, о финансировании правительства.
Согласие сенаторов является первым шагом к прекращению шатдауна. После прохождения Сената законопроект должен одобрить Палата представителей, также контролируемая республиканцами, а затем его должен подписать президент США Дональд Трамп.
Этот процесс может занять несколько дней.
Предыдущий рекорд шатдауна длился 35 дней и пришелся на первый срок Дональда Трампа на посту президента и завершился в январе 2019 года.
Напомним, 1 октября американские правительственные учреждения временно приостановили работу, поскольку Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.