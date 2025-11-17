Президент США Дональд Трамп заявив, що Республіканська партія працює над законопроєктом, який накладатиме санкції на будь-яку країну, що веде бізнес з Росією. До цього списку може бути доданий Іран.

Про це він сказав журналістам, передає The Economic Times.

Трамп погрожує санкціями партнерам РФ

– Як ви знаєте, я запропонував, щоб будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, була піддана дуже суворим санкціям. Вони можуть додати до цього списку Іран, – сказав Трамп журналістам.

Двопартійний законопроєкт про вторинні санкції проти Росії, представлений республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем навесні 2025 року, передбачає запровадження мит у 500% на імпорт із країн, що купують російську нафту, газ або уран.

Документ також містить санкції проти будь-якої держави, яка продовжує імпортувати російський уран.

Грем влітку натякав, що Трамп нібито готовий підтримати документ і що його розглянуть після сенатської перерви. Але після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці сенат призупинив розгляд законопроєкту щонайменше до потенційної їхньої зустрічі в Будапешті, яка не відбулася.

