Президент США Дональд Трамп и новоизбранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани встретятся в пятницу в Белом доме.

Об этом Трамп сообщил в посте в своей социальной сети Truth Social.

– Коммунистический мэр Нью-Йорка, Зохран Мамдани, попросил о встрече. Мы договорились, что она состоится в Овальном кабинете в пятницу, 21 ноября. Дальнейшие подробности будут сообщены позже! – написал он.

Эта встреча станет первой возможностью для политиков обсудить возможности сотрудничества после выборов, состоявшихся в начале этого месяца.

Мамдани был избран мэром Нью-Йорка после предвыборной кампании, в которой он выступил с программой, включающей обеспечение всеобщего ухода за детьми, финансирование бесплатных автобусов и управление городскими продуктовыми магазинами.

Мамдани стремится повысить налоги для корпораций и состоятельных граждан, чтобы финансировать свою программу.

На протяжении всей кампании Мамдани Трамп неоднократно нападал на него, называя “коммунистом”, и предупреждал, что его избрание будет иметь разрушительные последствия для статуса Нью-Йорка как мировой финансовой столицы.

Глава Белого дома призвал избирателей объединиться вокруг бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, который баллотировался как независимый кандидат после поражения от Мамдани на праймериз Демократической партии.

