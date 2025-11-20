Президент США Дональд Трамп і новообраний мер Нью-Йорка Зоран Мамдані зустрінуться в п’ятницю в Білому домі.

Про це Трамп повідомив у дописі в своїй соціальній мережі Truth Social.

– Комуністичний мер Нью-Йорка, Зоран Мамдані, попросив про зустріч. Ми домовилися, що вона відбудеться в Овальному кабінеті в п’ятницю, 21 листопада. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом! – написав він.

Ця зустріч стане першою нагодою для політиків обговорити можливості співпраці після виборів, що відбулися на початку цього місяця.

Мамдані був обраний мером Нью-Йорка після передвиборчої кампанії, в якій він виступив з програмою, що включає забезпечення загального догляду за дітьми, фінансування безкоштовних автобусів та управління міськими продуктовими магазинами.

Мамдані прагне підвищити податки для корпорацій і заможних громадян, щоб фінансувати свою програму.

Протягом усієї кампанії Мамдані Трамп неодноразово нападавав на нього, називаючи “комуністом”, і попереджав, що його обрання матиме руйнівні наслідки для статусу Нью-Йорка як світової фінансової столиці.

Глава Білого дому закликав виборців об’єднатися навколо колишнього губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо, який балотувався як незалежний кандидат після поразки від Мамдані на праймеріз Демократичної партії.

