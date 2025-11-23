Специальный представитель США Кит Келлог заявил, что положительно оценивает “мирный план” по завершению войны России против Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Келлог о “мирном плане” США

По мнению Келлога, президент США Дональд Трамп положит конец войне в Украине, которую развязала РФ.

– Он довел нас до такого состояния, когда в армии мы говорим, что последние 10 метров до цели – всегда самые тяжелые. Мы примерно на последних 2 метрах. Мы почти там, и план из 28 пунктов был предложен, это незавершенная работа. Над ним будут работать в течение всей недели Дня благодарения, чтобы убедиться, что мы достигнем конечного результата. Я думаю, что у нас есть шанс этого достичь, – сказал он.

Специальный представитель Трампа одобрительно отозвался о мирном плане США, отметив при этом, что он требует определенных изменений.

Он заявил, что вместе со Стивом Уиткоффом они обсуждали с Кириллом Дмитриевым из России и украинской стороной предложение, которое, по их мнению, будет очень трудно отклонить.

По его словам, некоторые моменты требуют корректировки в ходе переговоров, и президент это понимает. Он добавил, что думает о конечном результате и считает, что рамки для достижения соглашения уже существуют.

Келлог также отметил, что, по его мнению, россияне, вероятно, внесут свои правки в документ.

Говоря о гарантиях безопасности, он подчеркнул, что Вашингтон стремится избежать повторения истории и не хочет, чтобы снова произошло то, что случилось после Будапештского меморандума.

Ранее издание Axios опубликовало полный текст 28 пунктов мирного плана США. Согласно проекту, Киев должен отказаться от Донбасса, ограничить численность своих Вооруженных сил и согласиться никогда не вступать в НАТО.

Американская сторона настаивает на том, чтобы Украина заключила соглашение в “агрессивные сроки”.

