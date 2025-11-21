Советуют Уиткоффу пойти к психиатру: как реагируют политики ЕС на “мирный план” Трампа
Власти Европейского Союза заявили администрации президента США Дональда Трампа, что их так называемый мирный план по Украине из 28 пунктов обречен на фиаско без поддержки со стороны Киева и европейских лидеров.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на заявление главного дипломата ЕС Каи Каллас.
Она подчеркнула, что для успеха любого мирного плана он должен быть поддержан Украиной и Европой. Каллас подчеркнула, что давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву.
Факты ICTV собрали реакции политиков на выдвинутый Соединенными Штатами 28-пунктовый “мирный план”.
“Мирный план” Трампа: что говорят политики в ЕС
Глава правительства Италии Джорджия Мелони провела беседу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по поводу американского “мирного плана” для Украины.
Стороны согласились с необходимостью надежных гарантий безопасности, однако отметили, что другие элементы плана заслуживают дальнейшего изучения.
– В ходе беседы была подчеркнута важность поддержки текущих переговорных усилий и подтверждена конечная цель достижения справедливого и прочного мира в интересах всей Европы, – говорится в сообщении на сайте правительства Италии.
Отмечалось, что контакты Мелони с основными лидерами, заинтересованными в урегулировании войны, будут продолжены, в частности на полях саммита G20.
Также Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу согласились, что Вооруженные силы должны оставаться способными защищать суверенитет.
Также речь шла о том, что нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой для мирных переговоров.
Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что РФ пока не проявляет готовности к перемирию с Украиной, а Европа должна участвовать в мирном урегулировании для получения гарантий неповторения агрессии.
Он отметил, что детали мирного предложения официально еще не обнародованы, но в первую очередь необходимо остановить кровопролитие.
– Этого можно достичь путем немедленного перемирия, к которому Россия пока не проявляет готовности, – написал Павел в Х, комментируя обнародованный в СМИ план из 28 пунктов.
Он подчеркнул, что мирный план не должен наказывать жертву больше, чем виновника, и не должен игнорировать совершенные в Украине преступления, а чтобы быть устойчивым, “должен гарантировать Украине суверенитет, самобытность и перспективу достойного будущего”.
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что все решения относительно Польши будут принимать поляки: Ничего о нас без нас.
– Что касается мира, то все переговоры должны включать Украину. Ничего об Украине без Украины, – подчеркнул он.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сказал, что ряд государств ЕС обсуждает предложения к “мирному плану” США.
– Во-первых, для страны отдать территории, которые она контролирует, практически за столом переговоров, противоречит конституции Украины, – сказал он в интервью NRK.
Он добавил, что “мирный план” все же может стать отправной точкой для перемирия и дальнейших переговоров, к чему Украина ранее относилась положительно.
По его словам, эту возможность нужно использовать, “но для этого европейцы должны объединиться и создать противовес в тех сферах, где это предложение вряд ли может быть принято.
Как пишет издание Politico, дипломаты и чиновники возмущенно реагируют на новые детали плана США, предупреждая, что он может разрушить их усилия, направленные на помощь Украине выстоять в войне.
В частности, они возмущены пунктом, в котором предлагается использование замороженных в ЕС российских активов под руководством США после заключения перемирия. Согласно документу, США получат 50% прибыли от этого.
Бывший французский чиновник на условиях анонимности сказал, что идея Виткоффа “является, конечно, скандальной”.
– Европейцы изнуряют себя, пытаясь найти жизнеспособное решение по использованию активов в пользу украинцев, а Трамп хочет получить от них прибыль. Это предложение, вероятно, будет отклонено всеми, – сказал он.
Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе пренебрежительно отнесся к этой идее и отметил, что, даже если бы Трамп этого хотел, он не имеет полномочий разморозить активы в Европе. Чиновник также посоветовал Стиву Уиткоффу обратиться к психиатру.
Ранее издание Axios опубликовало полный текст 28 пунктов мирного плана США. Согласно проекту, Киев должен отказаться от Донбасса, ограничить численность своих Вооруженных сил и согласиться никогда не вступать в НАТО.
Американская сторона настаивает на том, чтобы Украина заключила соглашение в “агрессивные сроки”.