Власти Европейского Союза заявили администрации президента США Дональда Трампа, что их так называемый мирный план по Украине из 28 пунктов обречен на фиаско без поддержки со стороны Киева и европейских лидеров.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на заявление главного дипломата ЕС Каи Каллас.

Она подчеркнула, что для успеха любого мирного плана он должен быть поддержан Украиной и Европой. Каллас подчеркнула, что давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву.

Факты ICTV собрали реакции политиков на выдвинутый Соединенными Штатами 28-пунктовый “мирный план”.

“Мирный план” Трампа: что говорят политики в ЕС

Глава правительства Италии Джорджия Мелони провела беседу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по поводу американского “мирного плана” для Украины.

Стороны согласились с необходимостью надежных гарантий безопасности, однако отметили, что другие элементы плана заслуживают дальнейшего изучения.

– В ходе беседы была подчеркнута важность поддержки текущих переговорных усилий и подтверждена конечная цель достижения справедливого и прочного мира в интересах всей Европы, – говорится в сообщении на сайте правительства Италии.

Отмечалось, что контакты Мелони с основными лидерами, заинтересованными в урегулировании войны, будут продолжены, в частности на полях саммита G20.

Также Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу согласились, что Вооруженные силы должны оставаться способными защищать суверенитет.

Также речь шла о том, что нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой для мирных переговоров.

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что РФ пока не проявляет готовности к перемирию с Украиной, а Европа должна участвовать в мирном урегулировании для получения гарантий неповторения агрессии.

Он отметил, что детали мирного предложения официально еще не обнародованы, но в первую очередь необходимо остановить кровопролитие.

– Этого можно достичь путем немедленного перемирия, к которому Россия пока не проявляет готовности, – написал Павел в Х, комментируя обнародованный в СМИ план из 28 пунктов.

Он подчеркнул, что мирный план не должен наказывать жертву больше, чем виновника, и не должен игнорировать совершенные в Украине преступления, а чтобы быть устойчивым, “должен гарантировать Украине суверенитет, самобытность и перспективу достойного будущего”.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что все решения относительно Польши будут принимать поляки: Ничего о нас без нас.

– Что касается мира, то все переговоры должны включать Украину. Ничего об Украине без Украины, – подчеркнул он.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сказал, что ряд государств ЕС обсуждает предложения к “мирному плану” США.

– Во-первых, для страны отдать территории, которые она контролирует, практически за столом переговоров, противоречит конституции Украины, – сказал он в интервью NRK.

Он добавил, что “мирный план” все же может стать отправной точкой для перемирия и дальнейших переговоров, к чему Украина ранее относилась положительно.

По его словам, эту возможность нужно использовать, “но для этого европейцы должны объединиться и создать противовес в тех сферах, где это предложение вряд ли может быть принято.

Как пишет издание Politico, дипломаты и чиновники возмущенно реагируют на новые детали плана США, предупреждая, что он может разрушить их усилия, направленные на помощь Украине выстоять в войне.

В частности, они возмущены пунктом, в котором предлагается использование замороженных в ЕС российских активов под руководством США после заключения перемирия. Согласно документу, США получат 50% прибыли от этого.

Бывший французский чиновник на условиях анонимности сказал, что идея Виткоффа “является, конечно, скандальной”.

– Европейцы изнуряют себя, пытаясь найти жизнеспособное решение по использованию активов в пользу украинцев, а Трамп хочет получить от них прибыль. Это предложение, вероятно, будет отклонено всеми, – сказал он.

Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе пренебрежительно отнесся к этой идее и отметил, что, даже если бы Трамп этого хотел, он не имеет полномочий разморозить активы в Европе. Чиновник также посоветовал Стиву Уиткоффу обратиться к психиатру.

Ранее издание Axios опубликовало полный текст 28 пунктов мирного плана США. Согласно проекту, Киев должен отказаться от Донбасса, ограничить численность своих Вооруженных сил и согласиться никогда не вступать в НАТО.

Американская сторона настаивает на том, чтобы Украина заключила соглашение в “агрессивные сроки”.

