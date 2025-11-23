Спеціальний представник США Кіт Келлог заявив, що позитивно оцінює “мирний план” щодо завершення війни Росії проти України.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

Келлог про “мирний план” США

На думку Келлога, президент США Дональд Трамп покладе край війні в Україні, яку розв’язала РФ.

Зараз дивляться

– Він довів нас до такого стану, коли у війську ми кажемо, що останні 10 метрів до цілі – завжди найважчі. Ми приблизно на останніх 2 метрах. Ми майже там, і план із 28 пунктів було запропоновано, це незавершена робота. Над ним працюватимуть протягом усього тижня Дня подяки, щоб переконатися, що ми досягнемо кінцевого результату. Я думаю, що у нас є шанс цього досягти, – сказав він.

Спеціальний представник Трампа схвально висловився про мирний план США, зазначивши водночас, що він потребує певних змін.

Він заявив, що разом зі Стівом Віткоффом вони обговорювали з Кирилом Дмитрієвим з Росії та українською стороною пропозицію, яку, на їхню думку, буде дуже важко відхилити.

За його словами, деякі моменти потребують коригування під час переговорів, і президент це розуміє. Він додав, що думає про кінцевий результат і вважає, що рамки для досягнення згоди вже існують.

Келлог також зазначив, що, на його думку, росіяни, ймовірно, внесуть власні правки до документа.

Говорячи про гарантії безпеки, він підкреслив, що Вашингтон прагне уникнути повторення історії та не хоче, щоб знову сталося те, що сталося після Будапештського меморандуму.

Раніше видання Axios опублікувало повний текст 28 пунктів мирного плану США. Згідно з проєктом, Київ має відмовитися від Донбасу, обмежити чисельність своїх військових сил та погодитися ніколи не вступати до НАТО.

Американська сторона наполягає на тому, щоб Україна уклала угоду в “агресивні терміни”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.