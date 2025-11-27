США приостановили обработку иммиграционных запросов от граждан Афганистана
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) заявила, что на неопределенный срок приостанавливает обработку всех иммиграционных запросов от граждан Афганистана.
Об этом говорится в сообщении USCIS в соцсети X.
В США приостанавливают обработку запросов от граждан Афганистана
– С этого момента обработка всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, приостанавливается на неопределенный срок до дальнейшего пересмотра протоколов безопасности и проверки, – говорится в сообщении USCIS.
Заявление было опубликовано после того, как два солдата Национальной гвардии США были тяжело ранены в Вашингтоне в нескольких кварталах от Белого дома.
Это произошло во время их патрулирования улиц днем 26 ноября по местному времени. Помощник руководителя полиции Вашингтона Джефф Керролл заявил, что подозреваемый вышел из-за угла и “устроил им засаду”.
Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу “актом террора”, добавив, что подозреваемый прибыл из Афганистана в 2021 году. Это же подтвердила глава МВД Кристи Ноем.
Ранее в США в рамках государственной программы переехали тысячи афганцев, которые помогали американцам во время их пребывания в Афганистане и могли подвергнуться репрессиям со стороны Талибана после вывода американских войск.