США зупинили обробку імміграційних запитів від громадян Афганістану
Служба громадянства й імміграції США (USCIS) заявила, що на невизначений термін зупиняє обробку всіх імміграційних запитів від громадян Афганістану.
Про це йдеться у повідомлення USCIS у соцмережі X.
– Із цього моменту обробка всіх імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану, призупиняється на невизначений термін до подальшого перегляду протоколів безпеки і перевірки, – йдеться в повідомленні USCIS.
Заява опублікували після того, як двох солдатів Національної гвардії США тяжко поранили у Вашингтоні за кілька кварталів від Білого дому.
Це сталося під час їхнього патрулювання вулиць вдень 26 листопада за місцевим часом. Помічник керівника поліції Вашингтону Джефф Керролл заявив, що підозрюваний вийшов з-за рогу і “влаштував їм засідку”.
Президент США Дональд Трамп назвав стрілянину “актом терору”, додавши, що підозрюваний прибув з Афганістану у 2021 році. Це ж підтвердила глава МВС Крісті Ноем.
Раніше до США в межах державної програми переїхали тисячі афганців, які допомагали американцям під час їхнього перебування в Афганістані й могли зазнати репресій з боку Талібану після виведення американських військ.