Служба громадянства й імміграції США (USCIS) заявила, що на невизначений термін зупиняє обробку всіх імміграційних запитів від громадян Афганістану.

Про це йдеться у повідомлення USCIS у соцмережі X.

У США зупиняють обробку запитів від громадян Афганістану

– Із цього моменту обробка всіх імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану, призупиняється на невизначений термін до подальшого перегляду протоколів безпеки і перевірки, – йдеться в повідомленні USCIS.

Заява опублікували після того, як двох солдатів Національної гвардії США тяжко поранили у Вашингтоні за кілька кварталів від Білого дому.

Зараз дивляться

Це сталося під час їхнього патрулювання вулиць вдень 26 листопада за місцевим часом. Помічник керівника поліції Вашингтону Джефф Керролл заявив, що підозрюваний вийшов з-за рогу і “влаштував їм засідку”.

Президент США Дональд Трамп назвав стрілянину “актом терору”, додавши, що підозрюваний прибув з Афганістану у 2021 році. Це ж підтвердила глава МВС Крісті Ноем.

Раніше до США в межах державної програми переїхали тисячі афганців, які допомагали американцям під час їхнього перебування в Афганістані й могли зазнати репресій з боку Талібану після виведення американських військ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.