Администрация президента США Дональда Трампа настроена с осторожным, но заметным оптимизмом относительно возможного завершения войны в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга в Вашингтоне.

Белый дом о продвижении к мирному соглашению

По словам Левитт, президентская команда сейчас сосредоточена на поиске путей завершения полномасштабной войны, и работа ведется на всех уровнях — от Белого дома до спецпредставителей и Госдепартамента.

Сейчас смотрят

— Вы могли видеть, что вся команда президента — специальный посланник главы США, госсекретарь, вице-президент, министр по вопросам обороны и сам президент — чрезвычайно активно работает над этим. Все они действительно хотят, чтобы эта война закончилась, — подчеркнула Левитт.

Пресс-секретарь подтвердила, что накануне во Флориде состоялись очень конструктивные переговоры американской делегации с украинской стороной.

По ее словам, сейчас специальный посланник Стив Уиткофф направляется в Россию для продолжения переговоров, фактически осуществляя «челночную дипломатию», перемещаясь между сторонами конфликта.

— Мы ведем диалог с обеими сторонами на равных, чтобы найти общие точки соприкосновения. Определенные параметры потенциальных договоренностей уже доработаны, но детали мы оставляем тем, кто участвует в процессе, — пояснила Левитт.

Она также подчеркнула, что администрация “чувствует себя достаточно уверенно” в возможности прогресса и надеется, что война может выйти на путь к завершению.

Эти заявления коррелируют со словами президента США, который накануне также выразил оптимизм относительно мирного урегулирования.

Трамп прокомментировал процесс переговоров журналистам на борту президентского самолета, возвращаясь из Флориды в Вашингтон.

На вопрос о шансах на мирное соглашение между Украиной и Россией он ответил:

— Я думаю, есть хороший шанс, что мы сможем заключить соглашение.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.