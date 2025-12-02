Определенные параметры потенциальных договоренностей уже доработаны – Белый дом
- Администрация Дональда Трампа демонстрирует сдержанный оптимизм относительно возможного завершения войны в Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
- Команда Трампа активно ведет "челночную дипломатию": после переговоров с Украиной во Флориде спецпосланник Стив Уиткофф отправился в Россию для продолжения диалога.
- Определенные параметры потенциального соглашения уже проработаны, а в Белом доме заявляют, что чувствуют себя "достаточно уверенно", ожидая возможного прогресса.
Администрация президента США Дональда Трампа настроена с осторожным, но заметным оптимизмом относительно возможного завершения войны в Украине.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга в Вашингтоне.
Белый дом о продвижении к мирному соглашению
По словам Левитт, президентская команда сейчас сосредоточена на поиске путей завершения полномасштабной войны, и работа ведется на всех уровнях — от Белого дома до спецпредставителей и Госдепартамента.
— Вы могли видеть, что вся команда президента — специальный посланник главы США, госсекретарь, вице-президент, министр по вопросам обороны и сам президент — чрезвычайно активно работает над этим. Все они действительно хотят, чтобы эта война закончилась, — подчеркнула Левитт.
Пресс-секретарь подтвердила, что накануне во Флориде состоялись очень конструктивные переговоры американской делегации с украинской стороной.
По ее словам, сейчас специальный посланник Стив Уиткофф направляется в Россию для продолжения переговоров, фактически осуществляя «челночную дипломатию», перемещаясь между сторонами конфликта.
— Мы ведем диалог с обеими сторонами на равных, чтобы найти общие точки соприкосновения. Определенные параметры потенциальных договоренностей уже доработаны, но детали мы оставляем тем, кто участвует в процессе, — пояснила Левитт.
Она также подчеркнула, что администрация “чувствует себя достаточно уверенно” в возможности прогресса и надеется, что война может выйти на путь к завершению.
Эти заявления коррелируют со словами президента США, который накануне также выразил оптимизм относительно мирного урегулирования.
Трамп прокомментировал процесс переговоров журналистам на борту президентского самолета, возвращаясь из Флориды в Вашингтон.
На вопрос о шансах на мирное соглашение между Украиной и Россией он ответил:
— Я думаю, есть хороший шанс, что мы сможем заключить соглашение.