Есть хороший шанс заключить мирное соглашение — Трамп
Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно заключения соглашения о мире в Украине.
Об этом американский лидер заявил журналистам на борту президентского самолета во время возвращения из Флориды в Вашингтон.
Трамп о мирном соглашении между Украиной и Россией
Когда президента США попросили прокомментировать процесс переговоров о мире в Украине, он ответил:
— Я думаю, есть хороший шанс, что мы сможем заключить соглашение.
Трамп также подчеркнул, что хочет положить конец гибели десятков тысяч людей в Украине каждый месяц.
Глава Белого дома также отметил, что разговаривал с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Виткоффом после их встречи с украинской делегацией во Флориде.
В этом контексте он кратко подытожил:
— У них — все хорошо.
Американский лидер также повторил, что пока нет дедлайнов по завершению переговоров.
В то же время Трамп отметил, что в Украине существуют «определенные сложные проблемы».
Когда его попросили уточнить, о чем именно идет речь, он указал на ситуацию с коррупцией.
По словам президента США, это «не является полезным».
Напомним, что 31 ноября во Флориде завершилась встреча украинской и американской делегаций, на которой обсуждались дальнейшие шаги на пути к установлению мира.
Секретарь СНБО Рустем Умеров назвал эти переговоры успешными. Однако подчеркнул, что работа продолжается, и ее еще много.