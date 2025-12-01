Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно заключения соглашения о мире в Украине.

Об этом американский лидер заявил журналистам на борту президентского самолета во время возвращения из Флориды в Вашингтон.

Трамп о мирном соглашении между Украиной и Россией

Когда президента США попросили прокомментировать процесс переговоров о мире в Украине, он ответил:

— Я думаю, есть хороший шанс, что мы сможем заключить соглашение.

Трамп также подчеркнул, что хочет положить конец гибели десятков тысяч людей в Украине каждый месяц.

Глава Белого дома также отметил, что разговаривал с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Виткоффом после их встречи с украинской делегацией во Флориде.

В этом контексте он кратко подытожил:

— У них — все хорошо.

Американский лидер также повторил, что пока нет дедлайнов по завершению переговоров.

В то же время Трамп отметил, что в Украине существуют «определенные сложные проблемы».

Когда его попросили уточнить, о чем именно идет речь, он указал на ситуацию с коррупцией.

По словам президента США, это «не является полезным».

Напомним, что 31 ноября во Флориде завершилась встреча украинской и американской делегаций, на которой обсуждались дальнейшие шаги на пути к установлению мира.

Секретарь СНБО Рустем Умеров назвал эти переговоры успешными. Однако подчеркнул, что работа продолжается, и ее еще много.

