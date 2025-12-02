Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон більше не фінансуватиме війну в Україні. Він додав, що американській представники намагаються врегулювати “конфлікт” та оцінити ймовірність мирного завершення війни.

Про це він сказав під час засідання свого кабінету міністрів у Білому домі.

Заява Трампа про війну в Україні

Глава Білого дому заявив, що США витрачали значні кошти на постачання зброї та пряму підтримку України. Він підкреслив, що більше цього не буде, бо Вашингтон намагається покласти край “українській кризі”.

Трамп додав, що багато озброєння за повною ціною країни НАТО купували у США, а після передавали Україні.

Під час виступу Трамп знову нагадав про війни, які він вважає, йому вдалося закінчити. Він також висловив переконання, що наступною такою стане війна, яку Росія розпочала проти України.

– Але ми намагаємося це вирішити. Я вирішив вісім воєн. Це буде дев’ята. І наші люди зараз перебувають у Росії, щоб побачити, чи зможемо ми це врегулювати. Повірте, ситуація нелегка. Який безлад. Ця війна ніколи б не відбулася, якби я був президентом, – сказав він.

Нагадаємо, у вівторок, 2 грудня, до Москви на переговори з російським режимом прилетіли спеціальні представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Темою переговорів є закінчення війни в Україні.

