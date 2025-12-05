У Маямі відбувся другий день переговорів між представниками США та України щодо мирного плану для закінчення повномасштабної війни.

Про це пише Axios із посиланням на слова офіційних осіб США та України.

Переговори щодо мирного плану в Маямі

Як зазначається, спеціальні представники президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер другий день ведуть у Маямі переговори з українською делегацією – секретарем РНБО України Рустемом Умеровим і начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим.

Переговори в Маямі відбулися після майже п’ятигодинної зустрічі Віткоффа і Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві у вівторок, 2 грудня, після якої РФ заявила про відсутність компромісу.

Видання наводить слова джерела, що Віткофф і Кушнер детально поінформували українську делегацію про зустріч з Путіним і ідеї, які можуть зблизити сторони.

У четвер, 4 грудня, відбулася двогодинна зустріч, а наступного дня переговори поновилися.

За словами українського чиновника, очікується, що переговори продовжаться в суботу, 6 грудня.

Хоча публічні позиції України та Росії здаються непримиренними, пише видання, проте офіційні особи США продовжують вважати, що компроміс нібито досяжний навіть у територіальному питанні.

5 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що для України було б неприйнятно просто відмовитися від тимчасово окупованих територій в рамках будь-якої мирної угоди з Росією.

На його думку, головна місія полягає у тому, щоб захищати українську землю, країну і населення. Тому не можна віддати територію, стверджує Сирський, і за це борються воїни ЗСУ.

