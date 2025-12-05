Компромиссы или давление: эксперт о том, чего ждать Украине после последних раундов переговоров

В течение последней недели состоялось несколько раундов переговоров о путях завершения войны в Украине. 2 декабря в Москве состоялась встреча кремлевского диктатора Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Кремль хочет, чтобы мир был исключительно на его условиях.

4 декабря в Майами прошли переговоры украинской и американской делегаций. От Украины участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Факты ICTV расспросили политического эксперта, доцента КНУ имени Тараса Шевченко Игоря Рейтеровича, какие выводы можно сделать по итогам переговоров и могут ли США выбрать путь давления на Украину.

Сейчас смотрят

Мирные планы

Напомним, 19 ноября издание Politico сообщило, что администрация Трампа готовится обнародовать план мирного соглашения с Россией. Через несколько дней ряд американских СМИ опубликовал неофициальную версию этого плана, который состоял из 28 пунктов.

В предложенном плане предусматривалось, что численность ВСУ ограничивается до 600 тыс. военнослужащих. Украина должна конституционно закрепить обязательство не вступать в НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение не принимать Украину.

Также в плане говорилось, что Россия будет реинтегрирована в глобальную экономику, а санкции будут постепенно сниматься. Часть замороженных российских активов пойдет на восстановление Украины, а часть — на отдельный американо-российский инвестиционный инструмент.

— Украина может оказаться перед очень сложным выбором — либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима — самая тяжелая — и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости. И чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды, — заявил тогда президент Владимир Зеленский.

24 ноября после переговоров США и Украины в Женеве стороны согласовали сокращение американского документа с первоначальных 28 пунктов до 19.

Возвращение к началу

По словам Игоря Рейтеровича, последние переговоры США с Россией и США с Украиной покажут, что все вернется к той точке, с которой начинали — когда есть две кардинально разные позиции Украины и России. Американцы в очередной раз попытаются найти какой-то компромисс.

— Если говорить о доверии к заявлениям россиян, что они с американскими представителями работали над 28-пунктным планом, то тогда возникает вопрос: какого черта нужно было заниматься подготовкой 19 пунктов, если американская делегация поехала в Москву и начала говорить о 28 пунктах, — подчеркнул Игорь Рейтерович.

По его мнению, какого-либо заметного продвижения в согласовании мирного плана сейчас нет.

Политолог считает, что на переговорах в Москве россияне, вероятно, высказали свою позицию, которая, по-видимому, не слишком сильно отличается от прежней. И теперь американцы доносят это до украинской переговорной группы.

Президент США Дональд Трамп считает, что главным препятствием для завершения войны является вопрос Донецкой области.

— Он считает: если Россия получит то, что хочет в Донецкой области, тогда война закончится. А Украина, в понимании Трампа, должна пойти на уступки, и тогда все будет хорошо, — говорит политический эксперт.

По его словам, вполне возможно, что американцы попытаются заставить Украину пойти на определенный компромисс, и это позволит закончить войну.

Вопрос украинских территорий

Игорь Рейтерович отмечает, что наиболее чувствительными пунктами мирного плана для Украины являются вопрос оккупированных территорий, использование замороженных российских активов и гарантии безопасности.

— Учитывая, что россияне вообще не желают идти на какие-либо уступки, то в вопросе территорий пока не просматривается какой-либо компромиссной позиции, — говорит политический эксперт.

Он напомнил, что ранее велись разговоры о превращении Донецкой области в огромную демилитаризованную зону, которую будут контролировать, условно, представители ООН. Можно предположить, что президент Зеленский рискнет пойти на такой компромисс.

Что касается гарантий безопасности, то, по мнению Дональда Трампа, в этом больше заинтересованы европейцы, которые не хотят, чтобы через несколько лет война снова началась и еще и затронула их территории.

В то же время возникает вопрос, согласится ли на это все кремлевский диктатор Владимир Путин, который, судя по его заявлениям, живет в каком-то виртуальном мире.

— Нашим единственным ресурсом в этих вопросах является понимание Трампом того факта, что Россия ничего заканчивать не собирается. И тогда Трампу нужно будет на нее начать давить. Но когда это наступит, сказать довольно сложно, — отмечает Игорь Рейтерович.

Роль Европы в переговорах

По словам политолога, роль европейцев заключается в предоставлении гарантий безопасности Украине.

Важен тот факт, что Европа на нашей стороне. Если что-то будет невыгодно Украине и ей также, то европейцы об этом скажут Трампу.

Кстати, в новой Стратегии нацбезопасности США, представленной администрацией Белого дома, говорится о том, что Европа должна сама отвечать за свою оборону. И этот вопрос уже становится болезненным для европейцев, потому что Украина превращается в весомую силу.

Дальнейшие шаги России

Учитывая, что россияне вообще не хотят идти ни на какие компромиссы, они продолжают давить на фронте, обстреливать города, инфраструктуру, говорит Игорь Рейтерович.

В то же время Дональд Трамп может выбить для Украины какой-то вариант энергетического перемирия.

— Но, думаю, ничего кардинально не изменится пока, потому что у Путина нет чего-то такого, что кардинально изменило бы ситуацию. Он будет двигаться по тому плану, по которому двигался до этого, — говорит политолог.

Также вполне вероятно, что американцы начнут давить на Украину, чтобы добиться уступок.

— Публично давить не будут, но Трамп обязательно попытается это реализовать. И вполне вероятно, что именно в контексте украинских территорий, — говорит Игорь Рейтерович.

Тупик

По словам эксперта, если не удастся договориться и переговоры зайдут в тупик, то для нас это будет означать продолжение войны.

Но тогда европейцам придется быть более активными, ведь война может затронуть и их.

— Чем хуже будет для нас, тем хуже будет для европейцев. Чем быстрее они это поймут, тем лучше для нас всех, — подытожил Игорь Рейтерович.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.