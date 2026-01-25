Итоги Давоса и Абу-Даби: есть ли реальный прорыв в переговорах Украины, США и РФ

На этой неделе в Давосе состоялся Всемирный экономический форум, в рамках которого президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским президентом Дональдом Трампом.

В ночь на 23 января состоялись трехчасовые переговоры российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером по мирному плану по Украине. После нее Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу команд Украины, России и США в Абу-Даби.

Президент Украины заявлял, что ключевой темой стал вопрос Донбасса.

Факты ICTV вместе с руководителем политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорем Рейтеровичем проанализировали итоги встречи Украины, РФ и США в ОАЭ.

Был ли прогресс на переговорах в Абу-Даби

– Это были первые переговоры, которые, согласно той информации, которой мы располагаем, касались некоторых практических вещей, в частности, механизма разведения войск, мониторинга и контроля за соблюдением прекращения огня. То есть эти вещи раньше действительно не обсуждались. Если они были одними из ключевых на встрече, то определенный прогресс здесь действительно можно отметить, – сказал политолог Игорь Рейтерович.

Он обратил внимание на тот факт, что Россия, по сообщениям иностранных СМИ, предлагала Украине определенные сценарии решения ситуации с Запорожской атомной электростанцией.

– Очевидно, что это то, о чем хотя бы можно говорить. То есть не факт, что оно будет принято, но говорить об этом можно, – предположил эксперт.

С другой стороны, ключевой вопрос, касающийся территорий и вообще того, где будет проходить линия разграничения, судя по всему, остался нерешенным. И на этом фоне все заявления о прогрессе немного тускнеют, потому что без решения этого вопроса двигаться дальше просто не получится, считает Рейтерович.

Но тот факт, что встреча состоялась и будет продолжена, в частности, между украинской и российской делегациями, дает небольшой повод для оптимизма, что переговоры будут продолжаться дальше, после чего, возможно, к чему-то приведут, сказал политолог.

Однако он предупредил, что на фоне всего этого Россия не прекращала и не прекратит атаковать Украину. Это нужно четко понимать и не надеяться на серьезное улучшение этого вопроса, убежден эксперт.

Будут ли следующие переговоры подготовкой к встрече Зеленского и Путина

Следующий раунд переговоров между Украиной, США и РФ может состояться 1 февраля. Отвечая на вопрос о том, могут ли они стать подготовкой к встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина, Рейтерович ответил скептически.

– Честно говоря, я сейчас очень слабо представляю возможность встречи Зеленского и Путина, хотя об этом говорили американцы. Но выглядит это немного сомнительно, учитывая отношение Путина и сложности организации такой встречи, – отметил он.

По его мнению, следующая встреча может стать не совсем прорывной, но поскольку другие вопросы вроде бы уже обсуждены и доведены до общей позиции, то команды Украины и России могут вернуться исключительно к вопросу территорий.

– Это ключевой момент. Если мы по этому вопросу увидим определенное продвижение, тогда можно будет говорить уже о какой-то встрече на высшем уровне, возможно, и о завершении войны. Если вопрос территорий снова не будет решен, то это будут переговоры ради переговоров, – считает Рейтерович.

По его словам, когда продолжается обсуждение десятков вопросов, после которых стороны даже достигают определенного прогресса, но команды не могут решить ключевой вопрос, тогда очевидно, что о прогрессе речи не идет.

– Это нужно понимать. Пока это выглядит так, поэтому оптимизм должен быть очень осторожным. Кстати, я думаю, что Украина это прекрасно понимает. Мы, в принципе, на этом постоянно акцентируем внимание. Как я уже говорил, Путин, к сожалению, будет и дальше продолжать атаковать Украину. Нам нужно это учитывать и быть к этому готовыми, – резюмировал политолог Игорь Рейтерович.

