В Абу-Дабі обговорювали розгортання військ Британії та Франції в Україні — Рубіо
- Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі обговорювалася можливість розгортання військ Великої Британії та Франції в Україні у рамках гарантій безпеки.
- Водночас він наголосив, що присутність європейських миротворців матиме значення лише за умови стратегічної підтримки з боку США.
Під час переговорів в Абу-Дабі обговорювалися гарантії безпеки, згідно з якими війська Великої Британії та Франції можуть відправити до України. Також вони передбачають підтримку з боку США.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу в Сенаті, повідомляє The Guardian.
Рубіо про переговори в Абу-Дабі
Як розповів Рубіо, гарантії безпеки для України передбачають розгортання невеликої кількості європейських військ.
За його словами, насправді гарантією безпеки є саме підтримка з боку США.
– Я не применшую той факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я лише вказую на те, що без підтримки США – це не має значення, – сказав він.
Причина потреби підтримки України з боку США полягає у тому, що союзники та партнери не інвестували достатньо в оборону протягом останніх 20-30 років, стверджує американський держсекретар.
Протягом 23 і 24 січня в Абу-Дабі відбулися перші тристоронні переговори між Україною, Росією та США. У Білому домі назвали зустріч в Об’єднаних Арабських Еміратах історичною.