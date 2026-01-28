Під час переговорів в Абу-Дабі обговорювалися гарантії безпеки, згідно з якими війська Великої Британії та Франції можуть відправити до України. Також вони передбачають підтримку з боку США.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу в Сенаті, повідомляє The Guardian.

Рубіо про переговори в Абу-Дабі

Як розповів Рубіо, гарантії безпеки для України передбачають розгортання невеликої кількості європейських військ.

За його словами, насправді гарантією безпеки є саме підтримка з боку США.

– Я не применшую той факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я лише вказую на те, що без підтримки США – це не має значення, – сказав він.

Причина потреби підтримки України з боку США полягає у тому, що союзники та партнери не інвестували достатньо в оборону протягом останніх 20-30 років, стверджує американський держсекретар.

Протягом 23 і 24 січня в Абу-Дабі відбулися перші тристоронні переговори між Україною, Росією та США. У Білому домі назвали зустріч в Об’єднаних Арабських Еміратах історичною.

