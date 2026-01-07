У середу, 7 січня, берегова охорона США провела дві скоординовані операції з захоплення двох танкерів так званого тіньового флоту РФ – одного в Північній Атлантиці, а іншого в міжнародних водах поблизу Карибського басейну.

Обидва судна – моторний танкер Bella I та моторний танкер Sophia – востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Про це повідомила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Захоплення танкерів Bella I та Sophia: що відомо

Захоплення танкерів Bella I та Sophia сталося на світанку 7 січня. Один із цих танкерів – Bella I – тижнями намагався уникнути контролю берегової охорони, навіть змінюючи прапор і малюючи нову назву на корпусі, наголосила Крісті Ноем.

США переслідували російський нафтовий танкер, пов’язаний з Венесуелою, в Атлантиці понад два тижні.

Зазначалось, що поруч знаходилися російський підводний човен та їх військовий корабель.

Reuters з посиланням на американських чиновників, які побажали залишитися анонімними, пише, що захоплення, яке може посилити напруженість у відносинах США з Росією, сталося після того, як танкер, відомий як Bella-1, прослизнув крізь морську блокаду американських танкерів та відхилив спроби Берегової охорони США піднятися на нього.

Посадовці, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що операцію проводила Берегова охорона та американські військові.

– Схоже, що це вперше за останній час, коли американські військові намагалися захопити судно під російським прапором, – наголошують журналісти.

ЗМІ наголошують, що російські військові кораблі та підводний човен, які все ще були поруч із танкером під час захоплення, ніяк не відреагували на те, що відбувалось.

Тим часом журналіст Fox News стверджує, що в операції із захоплення російського танкера була задіяна ціла низка літаків спецпризначення США Pilatus U-28A Draco.

Крім того, підтримку забезпечують американський патрульний літак Boeing P-8A Poseidon і британський Boeing Poseidon MRA1.

У повітрі також знаходився паливозаправник Boeing KC-135T Stratotanker.

У МЗС Росії раніше заявляли, що, на їхню думку, танкеру “приділяється підвищена і явно несумірна його мирному статусу увага з боку військових США і НАТО”.

Нагадаємо, президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес 3 січня американські спецпризначенці та військові витягли зі спальні посеред ночі. Операцію провели, коли подружжя спало.

Кілька годин потому президент Дональд Трамп опублікував фотографію Мадуро на борту військового корабля USS Iwo Jima. На очах Мадуро була чорна маска, а на голові – навушники.

У Венесуелі тимчасово виконувати обов’язки президента після затримання Ніколаса Мадуро буде віцепрезидентка Делсі Родрігес.