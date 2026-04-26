Подозреваемый в стрельбе на ужине корреспондентов Белого дома целился в чиновников американской администрации. В настоящее время идет расследование, чтобы понять, был ли президент США Дональд Трамп конкретной мишенью.

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш, сообщает NBC News.

Стрельба на ужине с Трампом – расследование

По словам и. о. генпрокурора, расследование можно назвать предварительным.

Сейчас смотрят

Бланш рассказал, что правоохранительные органы изучают дополнительную информацию о подозреваемом, включая некоторые письменные произведения, и общаются с знающими его людьми.

Подозреваемый не сотрудничает со следователями, добавил он.

– Я высказывался несколько обобщенно. Мы считаем, что это были чиновники администрации. Очевидно, что президент Трамп является членом администрации, ее главой. Но что касается угроз, которые могли быть поставлены в известность заранее, мы все еще активно расследуем эти доказательства, – заявил он.

Бланш отказался предоставить больше деталей по этим записям, отметив, что расследование началось только около 12 часов назад.

Подозреваемый, которого федеральный чиновник, знакомый с делом, идентифицировал как Коула Томаса Аллена из Торранса, приобрел оружие легально, сообщают журналисты.

Правоохранители сообщили, что подозреваемый был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами.

Правоохранительные органы считают, что подозреваемый путешествовал поездом из Лос-Анджелеса в Чикаго, а затем в Вашингтон. Мужчина зарегистрировался в отеле, где произошло событие, за один или два дня.

Бланш добавил, что правоохранительные органы считают, что подозреваемый приобрел два огнестрельных оружия, которые были с ним в гостинице, за последние несколько лет. По его словам, против подозреваемого выдвинут обвинения в применении огнестрельного оружия и попытке убийства федерального офицера, а затем потенциально предъявят дополнительные обвинения.

Подозреваемый в нападении, прошедшем на ужин корреспондентов Белого дома, написал манифест, в котором отмечалось, что он хочет атаковать должностных лиц администрации США, сообщил Белый дом журналистам CNN.

Как отмечается, мужчина передал этот документ членам семьи, которые предоставили его полиции за несколько минут до инцидента.

По словам чиновников Белого дома, брат Коула Томаса Аллена сообщил в полицейское управление Нью-Лондона в Коннектикуте о якобы манифесте, который Аллен послал членам своей семьи за несколько минут до стрельбы. Чиновник Белого дома сказал, что семья Аллена потом сообщила об этом полиции.

Секретная служба США и полиция округа Монтгомери опросили сестру подозреваемого. Она рассказала, что ее брат имел склонность делать радикальные заявления и регулярно посещал тир для тренировок по стрельбе из оружия.

Она сказала, что ее брат раньше участвовал в протесте против Трампа под названием Без королей в Калифорнии.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что стрельба во время ужина корреспондентов Белого дома могла быть направлена ​​именно против него.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.