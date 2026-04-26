Підозрюваний у стрілянині на вечері кореспондентів Білого дому цілився в посадовців американської адміністрації. Наразі триває розслідування, щоб зрозуміти, чи був президент США Дональд Трамп конкретною мішенню.

Про це заявив виконувач обов’язків генерального прокурора Тодд Бланш, повідомляє NBC News.

Стрілянина на вечері з Трампом – розслідування

За словами в. о. генпрокурора, розслідування можна назвати попереднім.

Бланш розповів, що що правоохоронні органи вивчають додаткову інформацію про підозрюваного, включаючи деякі письмові твори, та спілкуються з людьми, які його знали.

Підозрюваний не співпрацює зі слідчими, додав він.

– Я висловлювався дещо узагальнено. Ми вважаємо, що це були посадовці адміністрації. Очевидно, що президент Трамп є членом адміністрації, її головою. Але що стосується погроз, які могли бути повідомлені заздалегідь, ми все ще активно розслідуємо ці докази, – заявив він.

Бланш відмовився надати більше деталей щодо цих записів, зазначивши, що розслідування розпочалося лише близько 12 годин тому.

Підозрюваний, якого федеральний чиновник, знайомий зі справою, ідентифікував як Коула Томаса Аллена з Торранса, придбав свою зброю легально, повідомляють журналісти.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваний був озброєний дробовиком, пістолетом та кількома ножами.

Правоохоронні органи вважають, що підозрюваний подорожував потягом з Лос-Анджелеса до Чикаго, а потім до Вашингтона. Чоловік зареєструвався в готелі, де відбулася подія, за один або два дні.

Бланш додав, що правоохоронні органи вважають, що підозрюваний придбав дві вогнепальні зброї, які були з ним у готелі, протягом останніх кількох років. За його словами, проти підозрюваного висунуть звинувачення в застосуванні вогнепальної зброї та спробі вбивства федерального офіцера, а потім потенційно висунуть додаткові звинувачення.

Підозрюваний у нападі, який пройшов на вечерю кореспондентів Білого дому, написав маніфест, в якому чітко зазначалося, що він хоче атакувати посадовців адміністрації США, повідомив Білий дім журналістам CNN.

Як зазначається, чоловік передав цей документ членам родини, які надали його поліції за кілька хвилин до інциденту.

За словами чиновників Білого дому, брат Коула Томаса Аллена повідомив поліцейське управління Нью-Лондона в Коннектикуті про нібито маніфест, який Аллен надіслав членам своєї родини за кілька хвилин до стрілянини. Посадовець Білого дому сказав, що родина Аллена потім повідомила про це поліції.

Секретна служба США та поліція округу Монтгомері опитали сестру підозрюваного. Вона розповіла, що її брат мав схильність робити радикальні заяви та регулярно відвідував тир для тренувань зі стрільби зі зброї.

Вона сказала, що її брат раніше брав участь у протесті проти Трампа під назвою Без королів у Каліфорнії.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що стрілянина під час вечері кореспондентів Білого дому могла бути спрямована саме проти нього.

