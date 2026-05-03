США собираются вывести из Германии даже больше войск, чем первоначальные 5 тыс., о которых предупреждал Пентагон.

Об этом со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа пишет CNN.

Что сказал Трамп о выводе войск из Германии

– Мы собираемся значительно сократить количество военных, гораздо больше, чем на 5 тысяч, – сказал Трамп, садясь в самолет Air Force One.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя ситуацию, преуменьшил значение этого шага, назвав его “предсказуемым”.

Он добавил, что Европе необходимо взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Издание уточнило, что в Германии расположена авиабаза Рамштайн, которая является штаб-квартирой ВВС США в Европе, включая подразделение, осуществляющее “операции по воздушным перевозкам, десантированию и аэромедицинской эвакуации”, а также объект Организации Североатлантического договора.

Реакция Конгресса

По данным Fox News, усилия Трампа по широкому выводу американских войск из Германии могут столкнуться с новыми ограничениями, установленными Конгрессом.

В то же время администрация президента США может их обойти.

На данный момент законодатели ограничили масштабное сокращение войск в Европе до уровня ниже 76 тис.

Между тем Newsweek отмечает, что республиканцы шокированы этим решением Трампа. Они предупредили, что сокращение войск США в Европе может стать ложным сигналом для президента России Владимира Путина в его войне против Украины и способно ослабить коллективное сдерживание.

– Мы очень обеспокоены решением вывести американские войска из Германии, – заявили сенатор, республиканец из Миссисипи Роджер Викер, и представитель-республиканец из Алабамы, Майк Роджерс, в совместном заявлении.

Викер и Роджерс возглавляют соответственно комитеты Сената и Палаты представителей по Вооруженным Силам.

Они заявили, что “вместо полного вывода войск с континента в интересах США поддерживать мощный сдерживающий фактор в Европе, переместив эти 5 тис. американских военнослужащих на восток”.

По данным CBS News, часть войск может вернуться в США, а затем быть передислоцирована в другие страны мира, в частности в Индо-Тихоокеанский регион. Также сообщается, что вывод войск коснется одной боевой группы, тогда как другой батальон, предназначенный для развертывания позже в этом году, теперь будет переназначен.

Роджерс и Викер завершили свое заявление словами о том, что в конечном итоге любое существенное изменение в расположении сил США в Европе требует целенаправленного процесса пересмотра и тесной координации с Конгрессом и союзниками.

– Мы ожидаем, что Министерство свяжется со своими надзорными комитетами в ближайшие дни и недели по поводу этого решения и его последствий для сдерживания США и трансатлантической безопасности, – подытожили они.

Напомним, о том, что США планируют вывести около 5 тыс. военнослужащих из Германии и передислоцировать их на территорию Соединенных Штатов и на другие зарубежные базы, Пентагон сообщил еще 2 мая.

