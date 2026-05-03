США збираються вивести з Німеччини навіть більше військ, ніж першочергові 5 тис., про які попереджав Пентагон.

Про це з посиланням на заяву американського президента Дональда Трампа пише CNN.

Що сказав Трамп про виведення військ з Німеччини

– Ми збираємося значно скоротити кількість військових, набагато більше, ніж на 5 тис., – сказав Трамп, сідаючи в літак Air Force One.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи ситуацію, применшив значення цього кроку, назвавши його “передбачуваним”.

Він додав, що Європі необхідно взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Видання уточнило, що у Німеччині розташована авіабаза Рамштайн, яка є штаб-квартирою Повітряних сил США в Європі, включаючи підрозділ, що здійснює “операції з повітряних перевезень, десантування та аеромедичної евакуації”, а також об’єкт Організації Північноатлантичного договору.

Реакція Конгресу

За даними Fox News, зусилля Трампа щодо широкого виведення американських військ з Німеччини можуть зіткнутися з новими обмеженнями, встановленими Конгресом.

Водночас адміністрація президента США може їх обійти.

Наразі законодавці обмежили масштабне скорочення військ у Європі до рівня нижче 76 тис.

Тим часом Newsweek зауважує, що республіканці шоковані цим рішенням Трампа. Вони попередили, що скорочення військ США в Європі може стати хибним сигналом для президента Росії Володимира Путіна у його війні проти України та здатне послабити колективне стримування.

– Ми дуже стурбовані рішенням вивести американські війська з Німеччини, – заявили сенатор республіканець від Міссісіпі Роджер Вікер, та представник-республіканець від Алабами, Майк Роджерс, у спільній заяві.

Вікер і Роджерс контролюють відповідно Комітети Сенату та Палати представників з питань Збройних Сил.

Вони заявили, що “замість повного виведення військ з континенту, в інтересах США підтримувати потужний стримуючий фактор у Європі, переміщуючи ці 5 тис. американських військовослужбовців на схід”.

За даними CBS News, деякі війська можуть повернутися до США, а потім бути передислоковані в інші країни світу, зокрема в Індо-Тихоокеанський регіон. Також повідомляється, що виведення військ торкнеться однієї бойової групи, тоді як інший батальйон, призначений для розгортання пізніше цього року, тепер буде перепризначено.

Роджерс і Вікер завершили свою заяву словами про те, що зрештою будь-яка суттєва зміна в розташуванні сил США в Європі вимагає цілеспрямованого процесу перегляду та тісної координації з Конгресом та союзниками.

– Ми очікуємо, що Міністерство зв’яжеться зі своїми наглядовими комітетами в найближчі дні та тижні щодо цього рішення та його наслідків для стримування США та трансатлантичної безпеки, – підсумували вони.

Нагадаємо, про те, що США планують вивести близько 5 тис. військовослужбовців із Німеччини та передислокувати їх на територію Сполучених Штатів і на інші закордонні бази, Пентагон повідомив ще 2 травня.

