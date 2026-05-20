Сенат США схвалив законопроєкт, який передбачає обмеження повноважень американського президента Дональда Трампа щодо війни з Іраном.

Про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт щодо повноважень Трампа на війну з Іраном

За інформацією видання, Сенат США вніс резолюцію про військові повноваження, яка покладе край війні в Ірані, якщо американський президент Дональд Трамп не отримає дозволу Конгресу.

Законодавці стверджують, що Конгрес США, а не президент, повинен мати право відправляти війська на війну, як це прописано в американській Конституції. Однак це було лише процедурне голосування, тому резолюція зіткнеться з численними перешкодами, перш ніж набуде чинності.

Навіть якщо резолюцію зрештою схвалить Сенат, що складається зі 100 членів, її має ще схвалити Палата представників, яку очолюють представники Республіканської партії. Необхідно отримати дві третини голосів як у Палаті представників, так і в Сенаті, щоб подолати ймовірне вето Трампа.

Республіканці цього року заблокували сім попередніх спроб просунути аналогічні резолюції в Сенаті. Вони зупинили три резолюції щодо військових повноважень незначною кількістю голосів у Палаті представників США.

Згідно із законом США про військові повноваження 1973 року, ухваленим у відповідь на війну у В’єтнамі, президент США може вести військові дії лише 60 днів. Після цього він має звернутися до Конгресу, щоб отримати дозвіл на продовження бойових дій на 30 днів через “неминучу військову необхідність щодо безпеки Збройних сил США”.

Наразі минуло щонайменше 80 днів після того, як американські та ізраїльські війська почали завдавати ударів по Ірану. 1 травня Трамп оголосив, що бойові дії проти Ірану нібито припинено.

Попри цю заяву, армія США блокує іранські порти та завдає ударів по іранських кораблях. У відповідь Іран фактично блокує Ормузьку протоку та атакує американські кораблі.

Демократи та кілька республіканців закликали Трампа звернутися до Конгресу за дозволом на застосування військової сили.

Вони стверджують, що саме Конституція США говорить, що Конгрес, а не президент, може оголошувати війну. Вони висловили стурбованість тим, що Трамп, можливо, втягнув країну в тривалий конфлікт, не виклавши чіткої стратегії.

Республіканці та Білий дім стверджують, що дії Трампа є законними та відповідають його правам як головнокомандувача захищати США, наказуючи проводити обмежені військові операції.

Деякі республіканці в Конгресі звинуватили демократів у поданні резолюцій про військові повноваження лише через їхню партійну опозицію до американського президента Трампа.

