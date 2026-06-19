Мирні переговори між США та Іраном у Швейцарії скасовані. Віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав заплановану поїздку до Швейцарії, де мали відбутися прямі контакти між Вашингтоном та Тегераном.

Про це повідомляє Reuters.

Скасовано мирні переговори між США та Іраном у Швейцарії

– Логістика цих переговорів ніколи не була простою чи передбачуваною, – заявив речник Білого дому.

Зазначається, що Венс та делегація США будуть готові вирушити на переговори, щойно плани будуть остаточно узгоджені.

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Міністерство закордонних справ Швейцарії підтвердило, що переговори, заплановані у Бургенштоці, не відбудуться. Однак у швейцарському МЗС не надали більше жодних подробиць.

Переговірники від Ірану спочатку мали побачити ознаки того, що США виконують тимчасову угоду. Також не було жодного підтвердження того, що делегація Ірану поїде до Швейцарії, повідомило інформаційне агентство Tasnim перед заявою Венса.

Американські чиновники зазначили, що проведуть офіційну церемонію підписання угоди між США та Іраном у Швейцарії.

Водночас Міністерство закордонних справ Ірану поставило під сумнів цей план, назвавши його непотрібним після того, як президенти обох країн підписали пакт.

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який має стати основою для завершення воєнного конфлікту.

У документі йдеться про негайне припинення бойових дій, поступове зняття санкцій з Тегерана, відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та початок переговорів для остаточної мирної угоди.

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