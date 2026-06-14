Наразі вже офіційно найстаріший президент США Дональд Трамп сьогодні, 14 червня, святкує свій 80-й день народження. На честь свята він перетворив Білий дім на спортивну арену.

В цей день Сполучені Штати святкують день прапора – одну з найважливіших дат 250-ї річниці незалежності США (4 липня 2026).

Однак Дональд Трамп уже встиг перетворити 14 червня 2026 року на своє персональне свято. Серед запланованих подій – поєдинки Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), які передбачають бої без правил просто перед Білим домом.

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В цілому десятки років публічного життя Трампа демонстрували, що нинішній американський лідер завжди був готовий зробити зі своїх іменин справжнє шоу – від гігантських тортів і танців з Кармен Електрою до таємних вечерь у власному гольф-клубі.

Як змінювався стиль святкування Трампа та чому його цьогорічна ідея викликала занепокоєння в істориків та політичних лідерів – розповідаємо в матеріалі Фактів ICTV.

Чергове свято в статусі президента США

Цьогоріч 14 червня замість історичного американського ювілею сконцентроване на святі Дня народження Дональда Трампа.

– Історики та політичні лідери стурбовані тим, що 250-річчя США, яке могло б стати можливістю об’єднати розділену країну, стає настільки зосередженим на Трампі, що натомість буде лише черговою поляризуючою подією, – пише The Washington Post.

Водночас журнал The Nation констатує “фіаско Трампа 4 липня”, адже “святкування 250-річчя Америки руйнується через вульгарну демонстрацію президентського нарцисизму” і перетворюється на чергову данину його величі.

12 червня американський президент зустрівся з чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Олександром Усиком. Тоді повідомлялося, що для проведення турніру UFC Freedom 250 14 червня на території Білого дому підготували спеціальну арену.

Так, на південній галявині встановлена конструкція з восьмигранним рингом діаметром дев’ять метрів та навісною конструкцією з освітленням і великими екранами.

That’s a wrap on the @UFC Ceremonial Weigh-Ins on the Ellipse 🦅 See you tomorrow — 8 PM EST. pic.twitter.com/0eQmxgezhB — The White House (@WhiteHouse) June 14, 2026

Очікується, що безпосередньо біля Білого дому поєдинки зможуть подивитися близько 4,3 тис. людей, а ще десятки тисяч – у фан-зоні поруч.

Зауважимо, що на момент повторного обрання в президенти у 2024 році Дональду Трампу було вже 78 років, що перевищило рекорд Джо Байдена, який став президентом у 77.

Конституція США встановлює лише мінімальний вік кандидата – 35 років, верхньої межі немає.

Тому під час завершення каденції у січні 2029 року Трампу буде 83 роки, що поб’є рекорд Байдена, який залишав посаду у 82.

Минулорічне святкування – кульмінація десятиліть очікування. 14 червня у Вашингтоні відбувся масштабний військовий парад, присвячений 250-річчю армії США.

У дійстві взяли участь понад 6,7 тис. військових, 28 танків Abrams, бойові машини Bradley, Stryker, артилерія Paladin, коні, службові собаки, десантники Golden Knights.

Колона пройшла авеню Конституції – від 23-ї до 15-ї вулиці. Відбулося авіашоу з бомбардувальником B-25, P-51 Mustang і понад 50 гвинтокрилами. Завершилося все врученням складеного прапора президенту, а Трамп особисто привів до присяги 250 новобранців.

Спеціальна трибуна для Трампа була встановлена на Еліпсі, витрати оцінили у $45 млн. Це найбільший військовий парад у США за останні десятиліття.

У той самий день по всій країні відбулося понад 1 800 протестів у межах акції No Kings (Жодних королів). Її ініціювали понад 100 прогресивних громадських організацій, які протестували проти авторитаризму Трампа.

– Ми хочемо створити контраст, а не конфлікт, – заявляла співдиректорка руху Indivisible Леа Грінберг у коментарі Axios.

Акції пройшли у всіх 50 штатах, окрім столиці, щоб уникнути зіткнень із парадом, на них очікувалися мільйони учасників. Рух Women’s March організував карнавальні марші Kick Out the Clowns з клоунськими носами й банерами Геть цирк MAGA.

Як Трамп святкував народини у різні роки

У 1980-х Дональд Трамп робив ставку на видовищність. На своє 42-річчя у 1988-му він організував вечірку в казино Trump’s Castle, яку відкрив 15-метровий космічний корабель. З диму вийшли танцюристи з пародією на хіт Bad Майкла Джексона, а телеграми надсилали президент Рейган, Лайза Мінеллі й Біллі Крістал, згадує Observer.

У 1990-му його святкування супроводжувалося скандалом – журналіста-розслідувача не пустили на вечірку, а телезірка Робін Ліч з’явився на сцені з гігантського макета літака Trump Shuttle. У 1993 році Трамп став “королем Ренесансу”, а 1994-го – Тарзаном фінансових джунглів.

На 50-річчя у 1996-му Трамп отримав торт у вигляді супергероя з символом долара на грудях, 600 золотих кульок злетіли зі стелі, а зірка кабаре Ерта Кітт виконала для нього Happy Birthday. Вже 59-й день народження йому організували в Trump Taj Mahal – з Памелою Андерсон і 4-метровим тортом. Сама Памела нещодавно розповідала про цей випадок у шоу Джиммі Кіммела.

Як президент Трамп змінив підхід до святкування

Після обрання президентом США Дональд Трамп став уникати надмірної уваги. У 2017 році його перші іменини у Білому домі минули на тлі стрілянини на бейсбольному тренуванні республіканців. Він скасував всі події, а під Trump Tower активісти провели акцію #Sadbirthday, подарувавши йому символічний квиток до Росії, натякаючи на звʼязки з країною-терористом.

У 2018 році святкування змістилося в Сінгапур. Там Дональд Трамп отримав торт напередодні зустрічі з Кім Чен Ином. А вже у 2020 році, коли пандемія і вибори наклалися на святкування, підтримка з боку фанатів вилилася в паради човнів і колони вантажівок з прапорами Trump у Флориді.

З 2021 року Трамп проводить дні народження у клубі в Бедмінстері, Нью-Джерсі. Вечері у вузькому колі, партії гольфу, максимум – привітання в його соцмережі. У 2023-му він узагалі розпочав день із судового засідання в Маямі, а вже ввечері, як і завжди, повернувся у Бедмінстер.

На 78-річчя Трамп провів справжнє шоу – мітинг у Вест-Палм-Біч із тисячами гостей, гігантським тортом з червоною кепкою MAGA і фігуркою себе за грою в гольф.

– Найбільша вечірка з нагоди дня народження, яку я будь-коли мав, – цитувало політика та бізнесмена Politico.

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