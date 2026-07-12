Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, внезапно ушедшего из жизни в результате болезни.

Свое заявление Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.

Смерть Линдси Грэма: реакция Трампа

По словам американского президента, Линдси Грэм был одним из самых больших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.

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– Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Линдси будет очень не хватать, – поделился Трамп.

В официальном аккаунте американского сенатора-республиканца от Южной Каролины появилось заявление, что после внезапной болезни умер Линдси Грэм в субботу, 11 июля. Ему был 71 год.

Как говорится в заявлении, семья Грэма просит о конфиденциальности в этот сложный период и ценит молитвы.

В момент смерти Грэм возглавлял Бюджетный комитет Сената США и готовился к ноябрьским выборам на свой пятый срок. Он оставался одной из самых влиятельных фигур в Сенате, определявшей позицию республиканцев по вопросам нацбезопасности и внешней политики.

По информации NBC News, медиков вызвали в его дом на Капитолийском холме из-за остановки сердца.

Буквально днем ​​ранее, 10 июля, Линдси Грэм находился в Украине с 10-м визитом, во время которого провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. А уже сегодня, 12 июля, у него было запланировано выступление в телепрограмме Встреча с прессой.

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