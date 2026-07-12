Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який раптово пішов із життя внаслідок хвороби.

Свою заяву Трамп опублікував у соціальній мережі Truth Social.

Смерть Ліндсі Грема: реакція Трампа

За словами американського президента, Ліндсі Грем був одним із найбільших людей і сенаторів, яких він коли-небудь знав.

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– Він завжди працював і був справжнім американським патріотом. Лінді дуже не вистачатиме, – поділився Трамп.

В офіційному акаунті американського сенатора-республіканця від Південної Кароліни з’явилася заява, що після раптової хвороби помер Ліндсі Грем у суботу, 11 липня. Йому був 71 рік.

Як йдеться у заяві, родина Грема просить про конфіденційність у цей складний період та цінує молитви.

На момент смерті Грем очолював Бюджетний комітет Сенату США та готувався до листопадових виборів на свій п’ятий термін. Він залишався однією з найвпливовіших фігур у Сенаті, яка визначала позицію республіканців у питаннях нацбезпеки та зовнішньої політики.

За інформацією NBC News, медиків викликали до його будинку на Капітолійському пагорбі через зупинку серця.

Буквально за день до цього, 10 липня, Ліндсі Грем перебував в Україні з 10-м візитом, під час якого провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським. А вже на сьогодні, 12 липня, у нього був запланований виступ у телепрограмі Зустріч з пресою.

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