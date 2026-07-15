У Сенаті США оприлюднили подробиці нової версії законопроєкту про санкції проти Росії, який розробляв покійний американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Поточна версія містить певні пом’якшення порівняно з початковим текстом.

Про це йдеться у повідомленні Reuters.

Деталі зміненого законопроєкту про санкції США проти РФ

Американські сенатори представили оновлену версію законопроєкту про санкції проти РФ, який свого часу ініціювали покійний республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь.

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У новій редакції автори пом’якшили початкові вимоги щодо запровадження жорстких мит для країн, які продовжують купувати російську нафту та газ. Митна ставка проти 5 найбільших імпортерів пропонується на рівні максимум 100%, однак у початковій версії було 500% для всіх.

Окрім цього, передбачаються послаблення для держав, чия частка в імпорті російського газу не перевищує 15% і які помітно зменшують закупівлі. Під ці критерії винятків можуть підпасти такі країни, як Франція, Японія, Угорщина та Бельгія.

За словами помічників, дотичних до підготовки документа, до п’ятірки головних покупців російської нафти наразі входять Китай, Індія, Азербайджан, Словаччина та Угорщина.

Водночас основними імпортерами природного газу залишаються Китай, Франція, Японія, Угорщина та Бельгія.

Документ пропонує запровадити обмеження проти танкерів “тіньового флоту”, які обходять послуги західних компаній. Під санкції можуть потрапити російські фінансові структури, зокрема Центробанк РФ, а також масштабні державні енергетичні проєкти, наприклад Ямал СПГ та Арктик СПГ-1, 2, 3.

Нова версія законопроєкту передбачає норму, яка дозволить американському президенту Дональду Трампу заморожувати санкції, керуючись інтересами національної безпеки США.

Водночас помічники конгресменів наголошують, що документ уже підтримали 26 співавторів, тому ймовірність його успішного голосування є дуже високою.

Як зазначило одне з джерел, поступки у документі стали результатом тривалих багатомісячних переговорів для пошуку компромісу з Трампом. Тому поточна “компромісна” редакція є єдиним реальним варіантом, який має необхідну підтримку для успішного ухвалення.

Нещодавно група сенаторів від обох партій закликала терміново винести на голосування законопроєкт Грема без жодних додаткових поправок, які намагався внести Трамп.

14 липня президент США заявив, що законопроєкт про санкції проти Росії має високі шанси на ухвалення. Проте додав, що туди можуть включити санкції проти Ірану та ліванського угруповання Хезболла.

Ввечері 11 липня у віці 71 року помер Ліндсі Грем – американський сенатор-республіканець, який напередодні перебував із офіційним візитом в Україні.

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