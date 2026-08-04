Армія США використала значну частину свого арсеналу високоточних ракет великої дальності під час п’ятимісячної війни з Іраном.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох осіб, знайомих із ситуацією.

США використали майже всі високоточні ракети далекого радіусу дії

За інформацією видання, йдеться про зброю класу поверхня-поверхня, зокрематактичні ракетні системи (Atacms) та високоточні ударні ракети (PrSM). За словами двох джерел, США використали практично всю цю зброю.

Зараз дивляться

Далекобійні боєприпаси є важливою частиною військового арсеналу, дозволяючи завдавати точних ударів з безпечної відстані.

У виданні зазначають, що системи Atacms, які постачали США, відіграли ключову роль у війні в Україні, дозволяючи ЗСУ атакувати цілі в Росії. Там додають, що PrSM – це новіше покоління зброї, яке замінить Atacms, що мають меншу дальність стрільби.

Як стверджують аналітики, така зброя, вартість якої перевищує $1 млн за кожну одиницю, також буде важливою в будь-якому можливому конфлікті з Китаєм. Водночас джерела відмовилися уточнити, скільки саме ракет та якого типу залишилося у США.

Президент США Дональд Трамп розпочав війну проти Ірану спільно з Ізраїлем у лютому, припустивши, що конфлікт триватиме недовго.

Але оскільки війна затягується, троє джерел, знайомих з цим питанням, висловили стурбованість тим, що скорочення поставок ракет може обмежити здатність США стримувати супротивників, зокрема Росію та Китай.

Четверта людина, знайома з цим питанням, повідомила, що хоча Центральне командування, яке контролює сили США на Близькому Сході, майже використало наземні ракети, які воно мало до початку війни, воно змогло перезарядити їх з військових запасів США з інших куточків світу.

Аналітики погоджуються, що деякі боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди та кілька типів ракет, виробляються на рекордних рівнях. Але вони застерігають, що постачань може бути значно менше, ніж потрібно для тривалої війни.

Що із запасами ракет до Patriot у США

Військове керівництво тижнями попереджало Трампа, що запаси оборонної зброї, зокрема перехоплювачі Patriot, які ефективні проти балістичних ракет, скорочуються, повідомили два джерела.

Однак американський чиновник заперечив ці твердження, заявивши, що Трамп вирішив не продовжувати чергову атаку через тиск з боку країн Перської затоки.

Минулого тижня CSIS опублікувала звіт, у якому оцінюється, що з лютого до липня витрачено близько 65% ракет-перехоплювачів Patriot, а кількість балістичних ракет-перехоплювачів THAAD в арсеналах США була щонайменше на 38% меншою, ніж на початку війни.

Patriot та THAAD – це системи, які виявляють та знищують балістичні ракети. Вони є одними з найефективніших в арсеналі США.

За словами одного з джерел, з початку війни США також використали трохи менше половини своїх світових запасів крилатих ракет Tomahawk – зброї ВМС, яку запускають з есмінців, крейсерів та підводних човнів. Вона довгий час служила основним засобом морських сил для ураження дуже захищених цілей без ризику для пілотів.

Компанія Raytheon уклала багаторічну угоду з Пентагоном, спрямовану на збільшення виробництва ракет Tomahawk, а також інших боєприпасів, оскільки Вашингтон поспішає відновити свої арсенали.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.